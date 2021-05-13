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Суды Происшествия

Самарского предпринимателя отправили в колонию за дачу взятки сотруднику ФСБ

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский районный суд Самары вынес приговор мужчине, которого обвиняли в даче взятки сотруднику ФСБ, сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2020 г. конечный бенефициар ООО "База производственного обслуживания — Отрадный" передал сотруднику ФСБ 3 млн руб. и бутылку коньяка Courvoisier. Взамен он хотел, чтобы правоохранители закрыли глаза на уклонение от уплаты налогов.

На следующий день предпринимателя задержали в аэропорту Курумоч.

В суде бизнесмен признал вину. В результате его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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