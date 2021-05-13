Самарского предпринимателя отправили в колонию за дачу взятки сотруднику ФСБ

Самарский районный суд Самары вынес приговор мужчине, которого обвиняли в даче взятки сотруднику ФСБ, сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2020 г. конечный бенефициар ООО "База производственного обслуживания — Отрадный" передал сотруднику ФСБ 3 млн руб. и бутылку коньяка Courvoisier. Взамен он хотел, чтобы правоохранители закрыли глаза на уклонение от уплаты налогов.

На следующий день предпринимателя задержали в аэропорту Курумоч.

В суде бизнесмен признал вину. В результате его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.