В Самаре состоялся рейд по выявлению браконьерских орудий лова

В четверг, 13 мая, представители регионального штаба ОНФ в Самарской области и Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству провели рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в на стрелке рек Волга и Самара.
Рейд проходит пятый раз в рамках экологической акции "Живая Волга". Напомним, в 2017 году региональный штаб ОНФ в Самарской области и Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству стали новаторами в проведении акции, постепенно опыт распространился, и теперь мероприятие носит всероссийский характер.
Дата проведения акции выбрана неслучайно: с 20 апреля по 10 июня — нерест, и действуют особые ограничительные меры по отлову рыб; а само мероприятие предшествует Международному дню Волги, который проходит 20 мая.
"За прошлый год мы подняли почти тысячу незаконных сетей — 951, — говорит Александр Самойлов, начальник отдела государственного контроля и надзора рыбоохраны Среневолжского территориального управления. — Было изъято 4159 кг рыбы и других речных животных. Хочу напомнить, что за нарушение правил вылова рыбы браконьерам придется заплатить штраф в размере 2–5 тыс. рублей. При этом и снасти, и плавсредства подлежат конфискации".
По мнению организаторов акции, проведение таких мероприятий способствует освобождению бассейнов рек от браконьерских орудий лова и формирует ответственное отношение жителей региона к водным ресурсам реки.
"Федеральная составляющая нацпроекта "Оздоровление Волги" призвана решить масштабные вопросы восстановления реки. Но без участия и инициатив общества это невозможно. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, понимая важность экологического здоровья современных городов, всегда подчеркивает необходимость участия гражданского общества в реализации проектов, направленных на улучшение экологического климата региона. Мы работаем над тем, чтобы наши жители понимали свою ответственность по сохранению здоровья Волги, — говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. — И мы реально видим: за эти четыре года браконьеров стало меньше. Наша работа, которая носит системный характер, показывает, что наши земляки стали более ответственно подходить к охране окружающей среды и особенно Волги".
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".