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Общество

В Самаре состоялся рейд по выявлению браконьерских орудий лова

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 мая, представители регионального штаба ОНФ в Самарской области и Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству провели рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в на стрелке рек Волга и Самара.

Фото: Самарское региональное отделение ОНФ

Рейд проходит пятый раз в рамках экологической акции "Живая Волга". Напомним, в 2017 году региональный штаб ОНФ в Самарской области и Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству стали новаторами в проведении акции, постепенно опыт распространился, и теперь мероприятие носит всероссийский характер.

Дата проведения акции выбрана неслучайно: с 20 апреля по 10 июня — нерест, и действуют особые ограничительные меры по отлову рыб; а само мероприятие предшествует Международному дню Волги, который проходит 20 мая.

"За прошлый год мы подняли почти тысячу незаконных сетей — 951, — говорит Александр Самойлов, начальник отдела государственного контроля и надзора рыбоохраны Среневолжского территориального управления. — Было изъято 4159 кг рыбы и других речных животных. Хочу напомнить, что за нарушение правил вылова рыбы браконьерам придется заплатить штраф в размере 2–5 тыс. рублей. При этом и снасти, и плавсредства подлежат конфискации".

По мнению организаторов акции, проведение таких мероприятий способствует освобождению бассейнов рек от браконьерских орудий лова и формирует ответственное отношение жителей региона к водным ресурсам реки.

"Федеральная составляющая нацпроекта "Оздоровление Волги" призвана решить масштабные вопросы восстановления реки. Но без участия и инициатив общества это невозможно. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, понимая важность экологического здоровья современных городов, всегда подчеркивает необходимость участия гражданского общества в реализации проектов, направленных на улучшение экологического климата региона. Мы работаем над тем, чтобы наши жители понимали свою ответственность по сохранению здоровья Волги, — говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. — И мы реально видим: за эти четыре года браконьеров стало меньше. Наша работа, которая носит системный характер, показывает, что наши земляки стали более ответственно подходить к охране окружающей среды и особенно Волги".

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