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Государство и Бизнес Экономическая политика

Продукцию самозанятых отберут для представительских нужд Самарской области

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с центром "Мой Бизнес" приглашает самозанятых региона, которые занимаются созданием сувенирной продукции, на выставку-презентацию. По итогам мероприятия будут отобраны изделия, которые могут быть использованы для представительских нужд области.

На недавней встрече с губернатором Дмитрием Азаровым самарские умельцы представили свою продукцию. Глава региона отметил высокое качество исполнения, подчеркнув, что такие изделия приятно не только получать, но и дарить. Губернатор поручил организовать мероприятие, на котором самозанятые смогут продемонстрировать результаты своей работы, а органы исполнительной власти, в свою очередь, - найти поставщиков сувенирной продукции, которую традиционно вручают от имени региона официальным гостям и делегациям.

"Мы приглашаем самозанятых, создающих сувениры с колоритом нашего родного Самарского края и использующих при изготовлении своих изделий символику региона и узнаваемые бренды, принять участие в выставке. Участие в мероприятии позволит отобранным проектам получить партнера в лице регионального правительства, найти дополнительный и стабильный рынок сбыта, а также станет новым этапом в развитии творческих стартапов пользователей специального налогового режима", - рассказал министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов.

К участию в выставке-презентации также приглашаются самозанятые и индивидуальные предприниматели Самарской области, создающие уникальные сувениры представительского класса. Продукция должна иметь презентабельную упаковку, содержать в себе обозначение региона либо предусматривать возможность нанесения необходимой надписи по требованию. Важным критерием для участия в выставке будет служить то, что продукт произведен своими руками.

На выставке самозанятые и индивидуальные предприниматели должны будут представить свой проект и производимые изделия. А представители органов исполнительной власти расскажут о требованиях, которые предъявляются к приобретаемой для представительских нужд продукции.

Подать заявку на участие в выставке-презентации необходимо до 16 мая 2021 года. Мероприятие состоится 18 мая с 15:00 в центре "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211). Количество мест ограниченно.

Регистрация - по ссылке.

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