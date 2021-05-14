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ЖКХ и благоустройство Общество

Работники АО "Транснефть - Приволга" провели субботники и высадили деревья

14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территорий военных мемориалов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Субботники прошли на территории Республики Татарстана, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областей. Волонтеры и молодые специалисты предприятия убрали листву и мусор, выполнили окраску ограждений и благоустройство территорий вокруг мемориалов героям Великой Отечественной войны.

Всего силами добровольцев АО "Транснефть - Приволга" было отремонтировано и приведено в порядок 16 памятников.

Накануне празднования Дня Победы молодые специалисты предприятия посетили 37 ветеранов войны и тружеников тыла, бывших работников предприятия, поздравили их, вручили цветы и подарки.

Кроме того, сотрудники Бугурусланского РНУ высадили деревья в рамках международной акции "Сад памяти" на территории лицея № 1 и школы № 2 г. Бугуруслана. Высадка деревьев была посвящена женщинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на фронте и прошла при поддержке Бугурусланского лесничества и городского Совета женщин.

Часть мероприятий, в том числе федерального масштаба, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией проводились в онлайн-формате. В частности, в День Победы сотрудники  подразделений АО "Транснефть - Приволга"  принимали участие в акции "Бессмертный полк" онлайн.

Реализация тематических волонтерских проектов предприятия, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет продолжена в течение года.

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