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Россельхозбанк: интерес к вкладам будет расти на фоне повышения ключевой ставки

14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ожидании постепенного возвращения ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике, а также снижения инфляции популярность вкладов как способа сбережения вновь будет расти, что станет особенно заметно во втором полугодии. Смещение инвестиционных настроений в сторону вкладов приведет к ускорению роста общего объема депозитных средств россиян по итогам 2021 г. до 8%, считают эксперты Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Объем депозитных средств россиян в прошлом году вырос на 6,9% или на 2,4 трлн руб., а по итогам января-марта 2021 г. сократится примерно на 500 млрд руб. или 1,5%.

"Приток вкладов станет существенным во второй половине года и особенно по итогам декабря. Помимо повышения ставки, дополнительный импульс росту привлекательности вкладов даст ожидаемое возвращение инфляции к концу 2021 года к целевому значению в 3,8-4,2%, что также обеспечит более высокий реальный процент по вкладам", — прогнозирует руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Приостановление части ипотечных программ может в определенной степени поддержать смену инвестиционного вектора в сторону сбережений. В частности, на фоне снижение ставки ЦБ и ускорения инфляции запуск в прошлом году программы ипотеки с господдержкой подстегнул спрос на недвижимость как на инвестиционный инструмент.

Так, по итогам 2020 г. прирост объемов ипотечных кредитов в России (помимо покупки жилья за счет собственных средств) составил 1,6 трлн руб. или 20,8%. Объем средств на счетах эскроу по договорам долевого участия (ДДУ) за год вырос более чем на 1 трлн руб. или в 7,5 раз. По итогам первого квартала 2021 г. объем ипотечных кредитов, по оценкам экспертов РСХБ, вырастет на 4,8% или 449 млрд руб., а объем средств на счетах эксроу по ДДУ на 366 млрд рублей или 31% соответственно.

Кроме того, инвестиционный спрос на недвижимость поддерживается достаточно консервативными взглядами россиян на способы сбережений.

"По данным опросов, около 40% россиян по-прежнему считают недвижимость наиболее надежным и выгодным способом сохранения своих средств. В будущем меняющаяся ситуация на рынках внесет коррективы в эти представления, смещая акцент в сторону вкладов, но в целом в части надежности недвижимость останется безусловным лидером", — полагает Дмитрий Тарасов.

По итогам текущего года, как прогнозируют эксперты Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ, рост ипотечного рынка составит примерно 14%.

Гид потребителя

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