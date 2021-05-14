Россельхозбанк: интерес к вкладам будет расти на фоне повышения ключевой ставки

В ожидании постепенного возвращения ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике, а также снижения инфляции популярность вкладов как способа сбережения вновь будет расти, что станет особенно заметно во втором полугодии. Смещение инвестиционных настроений в сторону вкладов приведет к ускорению роста общего объема депозитных средств россиян по итогам 2021 г. до 8%, считают эксперты Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.
Объем депозитных средств россиян в прошлом году вырос на 6,9% или на 2,4 трлн руб., а по итогам января-марта 2021 г. сократится примерно на 500 млрд руб. или 1,5%.
"Приток вкладов станет существенным во второй половине года и особенно по итогам декабря. Помимо повышения ставки, дополнительный импульс росту привлекательности вкладов даст ожидаемое возвращение инфляции к концу 2021 года к целевому значению в 3,8-4,2%, что также обеспечит более высокий реальный процент по вкладам", — прогнозирует руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.
Приостановление части ипотечных программ может в определенной степени поддержать смену инвестиционного вектора в сторону сбережений. В частности, на фоне снижение ставки ЦБ и ускорения инфляции запуск в прошлом году программы ипотеки с господдержкой подстегнул спрос на недвижимость как на инвестиционный инструмент.
Так, по итогам 2020 г. прирост объемов ипотечных кредитов в России (помимо покупки жилья за счет собственных средств) составил 1,6 трлн руб. или 20,8%. Объем средств на счетах эскроу по договорам долевого участия (ДДУ) за год вырос более чем на 1 трлн руб. или в 7,5 раз. По итогам первого квартала 2021 г. объем ипотечных кредитов, по оценкам экспертов РСХБ, вырастет на 4,8% или 449 млрд руб., а объем средств на счетах эксроу по ДДУ на 366 млрд рублей или 31% соответственно.
Кроме того, инвестиционный спрос на недвижимость поддерживается достаточно консервативными взглядами россиян на способы сбережений.
"По данным опросов, около 40% россиян по-прежнему считают недвижимость наиболее надежным и выгодным способом сохранения своих средств. В будущем меняющаяся ситуация на рынках внесет коррективы в эти представления, смещая акцент в сторону вкладов, но в целом в части надежности недвижимость останется безусловным лидером", — полагает Дмитрий Тарасов.
По итогам текущего года, как прогнозируют эксперты Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ, рост ипотечного рынка составит примерно 14%.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.