Тренды в строительной технике обсудят в прямом эфире

18 мая в 9:00 (по МСК) пройдет третья видеоконференция из цикла "Коллеги по цеху". Эксперты ассоциации арендаторов строительной техники, создатели спецтехники с кранами-манипуляторами PALFINGER и представители строительной отрасли соберутся в одной студии, чтобы обсудить тренды рынка.
Участники онлайн-конференции "Строительная отрасль: тренды, технологии, техника" в течение двух часов обсудят состояние в отрасли, законодательные инициативы, направленные на ее развитие, расскажут о возможностях современной спецтехники.
Модератор конференции - Михаил Титов, тележурналист, ведущий программы "Итоги дня" на телеканале 78, Санкт-Петербург. Спикеры - представители Национальной ассоциации арендаторов строительной техники, строительных и арендных компаний, производители спецтехники.
Прямой эфир можно будет увидеть на сайтах:
https://live-stream.palfinger-event.ru/
http://volga.news/
https://pfo.volga.news/
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))