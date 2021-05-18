Тренды в строительной технике обсудят в прямом эфире

18 мая в 9:00 (по МСК) пройдет третья видеоконференция из цикла "Коллеги по цеху". Эксперты ассоциации арендаторов строительной техники, создатели спецтехники с кранами-манипуляторами PALFINGER и представители строительной отрасли соберутся в одной студии, чтобы обсудить тренды рынка.

Участники онлайн-конференции "Строительная отрасль: тренды, технологии, техника" в течение двух часов обсудят состояние в отрасли, законодательные инициативы, направленные на ее развитие, расскажут о возможностях современной спецтехники.

Модератор конференции - Михаил Титов, тележурналист, ведущий программы "Итоги дня" на телеканале 78, Санкт-Петербург. Спикеры - представители Национальной ассоциации арендаторов строительной техники, строительных и арендных компаний, производители спецтехники.

Прямой эфир можно будет увидеть на сайтах:

https://live-stream.palfinger-event.ru/

http://volga.news/

https://pfo.volga.news/