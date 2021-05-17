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Муниципалитеты Власть и политика

Руководители самарских департаментов обнародовали свои доходы за 2020 год

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководители городских департаментов отчитались об имуществе и доходах, задекларированных за 2020 год. Больше всего удалось за работать первому замглавы Самары Максиму Харитонову (3,85 млн рублей), главе департамента образования Елене Чернеге (3,73 млн рублей) и первому замглавы города Владимиру Василенко (3,04 млн рублей). В числе самых «бедных» - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Владимир Пресняков с 1,2 млн рублей и глава департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова с доходом 1,34 млн рублей.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко задекларировал доход в 3,04 млн рублей. В собственности у него земельный участок под ИЖС площадью 607,2 кв. м, жилой дом на 182,6 "квадратов", а также спортивный кроссовер Audi Q8. В пользовании у первого замглавы — квартира на 132 кв. м, нежилое помещение для стоянки — 81 кв метр.

Супруга Владимира Василенко задекларировала доход в 387,3 тыс. рублей. В собственности она имеет квартиру в 132 кв. м, в общей долевой собственности — нежилое помещение для стоянки — 81 "квдрат", а также Toyota Land Cruiser Prado 150. В пользовании у нее имеется земельный участок под ИЖС на 607,2 кв. м, жилой дом на 182,6 кв. м.

Еще один первый замглавы Самары Максим Харитонов отчитался о доходе в 3,85 млн рублей. В собственности у чиновника земельный участок под ИЖС на 349,9 кв. м, жилой дом на а256,7 кв м, иномарка Mercedes-Benz GLS 350D и прицеп к легковому автомобилю. В пользовании он имеет квартиру на 50 "квадратов".

Супруга Максима Харитонова доходов не задекларировала. Имеет в собственности земельный участок под ИЖС на 349,9 кв. м, жилой дом в 256,7 кв. м и 50-метровую квартиру.

Руководитель аппарата администрации Самары Елена Москвичева заработала за 2020 год 2,35 млн рублей. В собственности у нее числятся квартира на 43,9 кв. м, а также одна третья квартиры в общедолевой собственности (54,2 кв. метра).

Глава департамента транспорта Сергей Маркин отчитался о доходе в 2,4 млн рублей. У него в собственности имеется общая совместная с супругой квартира на 70,2 кв метра, иномарка Mercedes ML. В пользовании у чиновника есть две квартиры — на 50,4 кв. м и на 52,9 кв. м.

Его жена заработала за прошлый год вдвое больше — 4,9 млн рублей. Помимо 70-метровой совместной квартиры она обладает еще тремя квартирами, их площади — 96,2 кв. м, 68,3 кв. м и на 52,9 кв. м. Также у нее есть дом на 94,9 "квадратов", два земельных участка — 639 кв м. и 96 кв метров и машина Toyota RAV4. В пользовании у супруги чиновника — квартира на 50,4 кв метра, два гаража (по 1/23) площадью 711 кв. м. и 711,4 кв. м.

Руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов за прошлый год обнародовал доход в 2,23 млн рублей. В собственности он имеет квартиру на 98,9 "квадратов", долю в квартире площадью 43,9 кв. м, автомобиль Honda CR-V и лодку "ФРЕГАТ M-340".

Куда скромнее доходы его супруги — 215 тыс. рублей. В собственности у нее две квартиры — 54,5 кв. м. и 73,3 кв. м., гараж на 18,4 кв. м., земельный участок под гаражом площадью 21 "квадрат". В пользовании — квартира на 98,8 кв. метров.

Руководитель правового департамента Дмитрий Попов отчитался о 2,54 млн рублей, заработанных за 2020 год. Он владеет машиной Toyota Highlander, 34-метровой квартирой и совместной квартирой с супругой площадью 65,4 кв. метра.

Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева сумела заработать 2,09 млн рублей. Она владелица земельного участка под ИЖС (600 кв. м.), жилого дома площадью 24,4 кв. м, имеет квартиру в 21,6 кв. м и долю (5/8) в квартире общей площадью 73,9 кв. м.

У ее супруга, который задекларировал доход в 583,3 тыс. рублей, в собственности нет недвижимого имущества, из движимого — иномарка Volvo XC60. В пользовании он имеет жилой дом на 24,4 кв. м., а также земельный участок под ИЖС площадью 600 "квадратов".

Руководитель департамента общественных и внешних связей Сергей Самарцев заработал 2, 07 млн рублей. Он владеет 138,7-метровой квартирой, паркингом (общая долевая собственность) площадью 723,9 кв. м. и машиной Toyota Land Cruiser Prado 120. В пользовании у чиновника — земельный участок и жилое строение без права регистрации проживания в нем — 566 кв. метров.

Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Владимир Пресняков отчитался о доходе в 1,2 млн рублей. В собственности он имеет два гаража — на 19 и 17,2 кв. м., авто Mitsubishi Pajero 2018 и моторное судно Crosswing 175 (2005 г.).

Супруга руководителя антикоррупционного ведомства обнародовала доход в 252,1 тыс. рублей. Она владеет автомобилями Chevrolet Niva (2009 г.) и BMW xDrive (2016 г.), земельным участком под ИЖС площадью 2000 тыс. кв. метров и долей в квартире площадью 45,5 кв метров. Кроме того, у нее есть 74,2-метровая квартира в пользовании.

Глава департамента по управлению персоналом и кадровой политике Екатерина Степанова заработала 1,86 млн рублей. В совместной с супругом собственности она имеет 51,7-метровую квартиру.

Ее супруг отчитался о доходе в 1,46 млн рублей. Кроме общей совместной квартиры он владеет автомобилями ВАЗ-21540 и Kia Rio. В пользовании у него квартира площадью 109,1 кв. метр.

Руководитель департамента организации процессов управления Андрей Тетеревенков сумел заработать за год 1,49 млн рублей. Он владеет третью квартиры в 70,9 кв метров, а в пользовании имеет дачный участок на 500 "квадратов".

Его супруга задекларировала доход в 918 тыс. рублей. Она также владеет на правах долевой собственности квартирой в 70,9 кв метров, имеет машину Renault Sandero и дачный участок на 500 кв. метров.

Руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова отчиталась о доходе в 1,34 млн рублей. В собственности чиновница имеет только квартиру площадью 114,8 "квадратов".

Руководитель департамента финансов Оксана Данилова задекларировала доход в 2,13 млн рублей. В собственности у нее имеется 63,8-метровая квартира, а также земельный участок под ИЖС на 852 кв. метра.

Глава департамента градостроительства Сергей Шанов заработал за прошлый год 2,22 млн рублей. В собственности у чиновника ничего нет, а в пользовании числится квартира на 63 кв. метра.

Руководитель департамента управления имуществом Андрей Белоклоков отчитался о доходе в 1,8 млн рублей. В собственности он имеет представительский кроссовер Infiniti FX 37, в пользовании две квартиры — 52,4 и 87,5 кв метров. Супруга его задекларировала доход в 60 тыс. рублей. В собственности у нее значится одна пятая квартиры площадью 87,5 кв. м.

Начальник департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов озвучил доход в 1,41 млн рублей. В собственности у него квартира на 68,4 кв. метра, в пользовании квартира на 66,7 "квадратов". Супруга Чеканова обнародовала такой же доход за год — в 1,41 млн рублей. Она имеет в собственности автомобиль Chevrolet Malibu и долю в 55,6-метровой квартире, а в пользовании — квартиру на 68,4 кв. метра.

Руководитель департамента образования Елена Чернега отчиталась о доходе в 3,73 млн рублей. В собственности у чиновницы 43,6-метровая квартира и японский кроссовер Nissan Murano.

Руководитель городского хозяйства и экологии Олег Ивахин сумел заработать за прошлый год 1,8 млн рублей. Она владелец авто Suzuki Grand Vitara, имеет земельный участок в 1500 "квадратов", и долю в квартире площадью 69,3 кв. Также он владеет совместно с супругой квартирой в 44,5 кв метров.

Одним из самых "богатых" среди руководителей самарских управлений стал Игорь Галахов — руководитель управления главного архитектора администрации Самары. Он отчитался о заработке в 6 млн рублей. В собственности Галахин имеет три земельных участка — на 489,3 кв. м, 600 кв. м и 1000 кв. м, жилой дом на 211,3 кв. м, 147,6-метровую квартиру, а также в общей долевой собственности у него два нежилых помещения (общая площадь каждого — 2951,5 кв м.).

Его супруга задекларировала доход в 2,29 млн рублей. В собственности она имеет кроссовер Mazda CX-5, а в пользовании — те же земельные участки, что находятся у мужа в собственности.

Руководитель управления информации и аналитики Елена Рыжкова сумела заработать за 2020 год 1,6 млн рублей. В собственности у нее половина квартиры общей площадью 50,6 кв. м, а в пользовании — 144-метровый жилой дом, приусадебный земельный участок на 1500 "квадратов".

Супруг Елены Рыжковой за год смог заработать 648,9 тыс. рублей. Он владеет двумя авто — Toyota Corolla (2008 г.) и Ford Fiesta (2008 г.). В пользовании имеет жилой дом площадью 144 кв. м, квартиру на 50,6 кв. м, жилой дом на 94,2 кв. м и два приусадебных участка — на 1000 и 1500 кв. метров.

Гид потребителя

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