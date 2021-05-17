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Губернатор Власть и политика

Марина Сидухина: депутатский корпус готов в кратчайшие сроки проработать инициативы, которые прозвучат в послании губернатора

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По мнению депутата фракции "Единой России" в губернской думе, в обращении Дмитрия Азарова будут, по традиции, затронуты социальные темы.

В 2018 году Стратегия лидерства Самарской области разрабатывалась совместно с людьми, с каждым муниципальным образованием, а итоги и перспективы ее реализации найдут обозначение в послании губернатора региона Дмитрия Азарова к депутатам губернской думы и жителям региона. Уверенность в этом выразила председатель постоянного комитета губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, депутат фракции "Единой России" Марина Сидухина.

"Глава Самарской области при принятии решений всегда старается советоваться с жителями населенных пунктов, нацеливает на такой подход и правительство региона, и депутатский корпус. Реализация национальных проектов, все программы, планы и законодательные инициативы в губернии обсуждаются с населением", - подчеркнула депутат.

Она добавила, что парламентарии региона рассчитывают: в этом году послание Дмитрия Азарова будет вновь носить социальный характер.

"Полагаю, что в обращении губернатора будет традиционно уделено особое внимание социальной сфере - социальной защите и поддержке семей с детьми, развитию системы здравоохранения региона. Депутатский корпус готов в кратчайшие сроки проработать инициативы, которые будут озвучены в послании", - сказала Марина Сидухина.

Напомним, в этом году оглашение традиционного послания главы региона назначено на 18 мая.

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