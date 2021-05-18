В регионе модернизируют первичное звено здравоохранения

В Самарской области подготовлена пилотная программа комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения, заявил во вторник, 18 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время оглашения ежегодного послания к жителям региона и депутатам губернской думы.

"В ближайшие три года на ее финансирование планируется выделить 7,5 млрд рублей. Программа включает в себя строительство, реконструкцию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка, комплектование кадрами", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, программа необходима для решения проблем оказания первичной медицинской помощи и будет действовать до 2025 года. Самарская область начала эту работу первой в стране, разработку программы поддержало федеральное министерство.

В 2021-2023 гг. запланированы строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе областной столицы и реконструкция поликлиники Нефтегорской ЦРБ. Кроме того, предполагается начать возведение лечебных учреждений на 1000 посещений в смену в Волжском районе и в Кинеле.

Глава региона добавил, что до конца 2023 года запланировано возведение модульных зданий для размещения пяти клинико-диагностических отделений, семи врачебных амбулаторий, десяти офисов врача общей практики, 44 фельдшерско-акушерских пунктов. Также будет произведен капремонт целого ряда таких учреждений. Для больниц региона будет приобретено 3,6 тыс. единиц оборудования, в том числе 139 единиц "тяжелого" (аппараты КТ, МРТ, УЗИ, рентген).

Дмитрий Азаров поручил проводить независимый мониторинг в разрезе всех муниципалитетов области на постоянной основе. "Эти показатели должны войти в KPI руководителей медицинских учреждений и глав местных администраций", - подчеркнул глава региона.