16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Гутенев: Депутатам и областному правительству предстоит обеспечить реализацию поставленных губернатором задач Леонид Симановский: Главное в послании - это жители Самарской области, ради которых мы все работаем Вадим Сипров: Послание Азарова отличается конкретностью и четкой постановкой задач Алек­сандр Сте­па­нов: Губернатор в послании озвучил новые меры поддержки врачей - это отличная новость В Самарской области в этом году выделят дополнительно 50 млн руб. на поддержку инициатив жителей

Губернатор Власть и политика

В регионе модернизируют первичное звено здравоохранения

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 174
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области подготовлена пилотная программа комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения, заявил во вторник, 18 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время оглашения ежегодного послания к жителям региона и депутатам губернской думы.

"В ближайшие три года на ее финансирование планируется выделить 7,5 млрд рублей. Программа включает в себя строительство, реконструкцию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка, комплектование кадрами", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, программа необходима для решения проблем оказания первичной медицинской помощи и будет действовать до 2025 года. Самарская область начала эту работу первой в стране, разработку программы поддержало федеральное министерство.

В 2021-2023 гг. запланированы строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе областной столицы и реконструкция поликлиники Нефтегорской ЦРБ. Кроме того, предполагается начать возведение лечебных учреждений на 1000 посещений в смену в Волжском районе и в Кинеле.

Глава региона добавил, что до конца 2023 года запланировано возведение модульных зданий для размещения пяти клинико-диагностических отделений, семи врачебных амбулаторий, десяти офисов врача общей практики, 44 фельдшерско-акушерских пунктов. Также будет произведен капремонт целого ряда таких учреждений. Для больниц региона будет приобретено 3,6 тыс. единиц оборудования, в том числе 139 единиц "тяжелого" (аппараты КТ, МРТ, УЗИ, рентген).

Дмитрий Азаров поручил проводить независимый мониторинг в разрезе всех муниципалитетов области на постоянной основе. "Эти показатели должны войти в KPI руководителей медицинских учреждений и глав местных администраций", - подчеркнул глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6