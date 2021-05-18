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Губернатор Власть и политика

Сельским педагогам и медработникам компенсируют первоначальный взнос по ипотеке

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских педагогов и медработников. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 18 мая, в своем послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.


Губернатор отметил, что сейчас в улучшении жилищных условий на селе нуждаются 1,5 тысячи работников здравоохранения и образования. Для улучшения качества жизни в сельских районах области необходимо использовать весь потенциал, заложенный в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В программе предусмотрена финансовая помощь государства специалистам, строящим жилье, в размере 70% от его стоимости. 80% компенсируется по договору социального найма, муниципалитету нужно найти только 20%.
Глава региона призвал активнее использовать механизмы льготной ипотеки для жителей села, отметив, что возможности здесь пока использованы не в полной мере. Губернатор привел цифры, согласно которым, в 2020 году в Самарской области было подано 5263 заявки на получение льготных ипотечных кредитов, а принято только 658 заявок.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита.
«Для решения проблемы предлагаю предусмотреть в бюджете Самарской области частичную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников», - поставил задачу губернатор.

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