Сельским педагогам и медработникам компенсируют первоначальный взнос по ипотеке

Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских педагогов и медработников. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 18 мая, в своем послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.



Губернатор отметил, что сейчас в улучшении жилищных условий на селе нуждаются 1,5 тысячи работников здравоохранения и образования. Для улучшения качества жизни в сельских районах области необходимо использовать весь потенциал, заложенный в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В программе предусмотрена финансовая помощь государства специалистам, строящим жилье, в размере 70% от его стоимости. 80% компенсируется по договору социального найма, муниципалитету нужно найти только 20%.

Глава региона призвал активнее использовать механизмы льготной ипотеки для жителей села, отметив, что возможности здесь пока использованы не в полной мере. Губернатор привел цифры, согласно которым, в 2020 году в Самарской области было подано 5263 заявки на получение льготных ипотечных кредитов, а принято только 658 заявок.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита.

«Для решения проблемы предлагаю предусмотреть в бюджете Самарской области частичную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников», - поставил задачу губернатор.