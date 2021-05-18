В Самарской области в этом году выделят дополнительно 50 млн руб. на поддержку инициатив жителей

Во вторник, 18 мая, Дмитрий Азаров в ходе оглашения ежегодного послания губернатора подчеркнул важность диалога власти и общества и заявил, что сейчас в губернии сформирована комплексная система поддержки гражданских инициатив.

Дмитрий Азаров сделал акцент на том, что любых целей по развитию региона необходимо достигать вместе с жителями, прислушиваясь к их идеям.

"Необходима активная позиция гражданского общества, их активное соработничество. У нас заложена хорошая основа такого взаимодействия. В области сформирована целая система поддержки гражданских инициатив. Каждый, у кого есть интересные, значимые проекты, может сегодня рассчитывать на поддержку государства, на поддержку региона", - заявил глава региона.

За последние три года граждане стали больше участвовать в жизни родного края, уверен губернатор. Так, в Самарской области наблюдается рост числа НКО, которые участвуют в конкурсах Фонда президентских грантов. Только в 2020-м для участия в них было подано 542 заявки от жителей 63-го региона. 157 из них стали победителями - это почти вдвое больше, чем годом ранее. Общая сумма выигранных грантов превысила 250 млн. рублей. Этот показатель в пять раз выше, чем пять лет назад.

Дмитрий Азаров сообщил также, что жители в регионе стали активнее участвовать и в программе "СОдействие" - по сравнению с 2017 годом количество заявок увеличилось в 35 раз, а в 15 раз выросли объемы бюджетного финансирования по этим заявкам. Однако, по мнению главы региона, этого недостаточно.

"Поручаю дополнительно найти средства на удовлетворение заявок, отобрать самые-самые. Но не менее 50 млн рублей дополнительно в этом году выделить на поддержку инициатив людей", - обратился губернатор к председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову.

Губернатор подчеркнул, что сейчас у активных, творческих, неравнодушных людей есть все возможности реализовать свой потенциал. И изменить к лучшему жизнь - свою, села, района, города.

Дмитрий Азаров напомнил также, что в Самарской области популярна волонтерская деятельность. Сегодня в ней принимают участие более чем 130 тыс. человек. В их числе - энтузиасты, которые придумали "Том Сойер Фест" (стал всероссийским движением), и "Волонтеры Победы", заботящиеся о ветеранах, об исторической памяти, проводящие шествие "Бессмертного полка" и другие мероприятия.

В тяжелый период пандемии самарские добровольцы также не остались равнодушными. Дмитрий Азаров поблагодарил волонтеров за работу и подчеркнул, что добровольческое движение в Самарской области всегда найдет в лице государства надежного и добросовестного партнера.