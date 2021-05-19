Прокуратура нашла нарушения у пассажирского перевозчика "Регион Авто"

Прокуратура Куйбышевского района Самары во время проверки обнаружила нарушения в деятельности пассажирского перевозчика ООО "Регион Авто".

Как сообщает прокуратура Самарской области, в "Регион Авто" не проводили предрейсовые и послерейсовые медосмотры; неправильно заполняли путевые листы; не было должностного лица, ответственного за обеспечением безопасности дорожного движения; не было договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.

В отношении директора ООО возбудили административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией").