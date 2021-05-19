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Губернатор Власть и политика

Александр Хинштейн: Будем добиваться, чтобы в Самарской области не осталось обманутых дольщиков

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Государственной думы РФ ("Единая Россия") прокомментировал послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он подчеркнул, что в этом программном и человекоцентричном документе отдельным блоком выделено решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области.

"Да, в Самарской области эта проблема приобрела особые масштабы, в том числе и из-за изношенности жилого фонда и коммунальных сетей, гигантских долгов и коррупции, процветавших в региональном Фонде капитального ремонта и в СОФЖИ. Обо всем этом и мне, и губернатору регулярно рассказывали обманутые дольщики", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что не все проблемы удалось решить. "Но уже можно сказать следующее (и об этом говорил губернатор в послании): с 2017 года восстановлены права почти 3800 обманутых дольщиков. Из реестра проблемных исключены 35 объектов. Некоторые были заморожены еще в 2002 году.
Только в прошлом, 2020 году, удалось найти решения по 16 домам, реализовать права 1414 дольщиков. А в целом за три года новоселье в Самарской области справили более чем 200 тыс. человек, в том числе 105 тысяч человек - в новостройках. Как верно заметил Дмитрий Игоревич, по сути, заново построили новый город - больше, чем Новокуйбышевск", - провел подсчет Александр Хинштейн.

Комментируя тему решения проблем дольщиков, Александр Хинштейн отметил, что успокаиваться рано:
"Не все еще получили свои квартиры. Не все дома достроены. Работать есть над чем. И мы продолжим решать эту проблему. Планомерно, настойчиво, вместе с законодателями, минстроем, застройщиками, находя самые различные, порой невозможные варианты, но будем добиваться, чтобы в Самарской области не осталось ни одного обманутого дольщика".

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