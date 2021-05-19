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Губернатор Власть и политика

Татьяна Санникова: В послании губернатора каждый увидел для себя перспективы изменений качества жизни

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполнение поручений главы региона отразится на жизни каждого конкретного человека в Самарской области, считает директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, участник предварительного голосования "Единой России" Татьяна Санникова.

"Красной нитью для меня стало то, что подведение итогов, анализ, мониторинг, и, главное, поручения были настолько конкретными и понятными, что каждый, наверное, увидел для себя реальную перспективу", - подчеркнула она. По словам Санниковой, каждое поручение губернатора было связано с исполнением национальных проектов и региональных программ, а значит это напрямую связано с ожиданиями людей.

"Как директор профессиональной образовательной организации я услышала, что для сегодняшних школьников и будущих студентов создана реальная мотивация, чтобы они остались учиться в наших вузах и сузах. Она выразилась в выплате тем, кто поступит в вузы и колледжи, территориально расположенные в области, - призналась она. - Для тех ребят, кто поедет из сельской местности в Самару, эти 10000 рублей будут хорошими подъемными, чтобы остаться в своем регионе, приобрести то, что поможет качественно учиться".

Человекоцентричность послания губернатора отметила и волонтер, участник предварительного голосования "Единой России" Ирина Долгополова.

"При таком подходе особую значимость обретают темы здравоохранения, улучшения экологии, комфортной городской среды. И, конечно, образования и обучения людей навыкам, необходимым в современном мире, - подчеркнула она. - Это значит, что пришло время новых идей для этих направлений, что с ними можно и нужно обращаться к власти и они будут услышаны и поддержаны. Именно так произошло с проектом "РАСТИ!", о котором я рассказала губернатору. Он задумывается как бесплатная образовательная платформа по трем направлениям: обучение волонтеров, навыки для эффективной организации повседневной жизни и новые профессии (все о способах заработка в Интернете). Дмитрий Игоревич поддержал наш проект, и благодаря этому шансы на то, что мы воплотим задуманное в жизнь, серьезно увеличились. Благодаря посланию становится понятно, что эта поддержка связана именно с новым подходам государства, в центре которого находится человек".

Напомним, 18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным посланием. Он подвел промежуточные итоги реализации Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы.

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