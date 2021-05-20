Корпорацию развития Самарской области возглавил экс-вице-мэр Самары Игорь Кондрусев

Временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Корпорация развития Самарской области" назначен Игорь Кондрусев, сообщили в организации.
Напомним, место стало вакантным с уходом прежнего руководителя Максима Сойфера в АО КБ "Солидарность" на позицию первого вице-президента.
Игорь Кондрусев работал руководителем регионального офиса компании "Сименс" в Самаре. В 2010 году, с приходом нового главы города Дмитрия Азарова, назначен его заместителем по организационным вопросам. С изменением структуры мэрии Кондрусев возглавил аппарат администрации Самары. В 2012 г. перешел на должность замглавы города по социальным вопросам. В 2016 г. стал и.о. ректора Самарской академии государственного и муниципального управления, которая сразу после этого перешла к слиянию с Международным институтом рынка.
По информации ИАС Seldon.Basis, с сентября 2019 г. Кондрусев руководил ООО "ЕвроБиоТех", принадлежащее Корпорации развития Самарской области. Компания выступала генподрядчиком строительства Сергиевской птицефабрики.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html