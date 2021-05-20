Корпорацию развития Самарской области возглавил экс-вице-мэр Самары Игорь Кондрусев

Временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Корпорация развития Самарской области" назначен Игорь Кондрусев, сообщили в организации.

Напомним, место стало вакантным с уходом прежнего руководителя Максима Сойфера в АО КБ "Солидарность" на позицию первого вице-президента.

Игорь Кондрусев работал руководителем регионального офиса компании "Сименс" в Самаре. В 2010 году, с приходом нового главы города Дмитрия Азарова, назначен его заместителем по организационным вопросам. С изменением структуры мэрии Кондрусев возглавил аппарат администрации Самары. В 2012 г. перешел на должность замглавы города по социальным вопросам. В 2016 г. стал и.о. ректора Самарской академии государственного и муниципального управления, которая сразу после этого перешла к слиянию с Международным институтом рынка.

По информации ИАС Seldon.Basis, с сентября 2019 г. Кондрусев руководил ООО "ЕвроБиоТех", принадлежащее Корпорации развития Самарской области. Компания выступала генподрядчиком строительства Сергиевской птицефабрики.