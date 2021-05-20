"Крылья Советов" могут потерять титульного спонсора и сменить все руководство

Как пишет news.sportbox.ru, самарская команда может потерять титульного спонсора — банк "Солидарность" — из-за этих разногласий. Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Сергей Аракелов, занимающий аналогичную должность в банке, хочет, чтобы политика "Крыльев" выстраивалась согласно его видению процессов.

Сергей Аракелов, а также генеральный директор Евгений Калакуцкий и заместитель гендиректора по спортивной работе Дмитрий Галямин могут покинуть клуб в самое ближайшее время, пишет sport-express.ru.

По разным оценкам, ранее доля финансирования банка составляла 15-20%.

Напомним, что "Крылья Советов" по итогам сезона вышли в РПЛ.