"Крылья Советов" могут потерять титульного спонсора и сменить все руководство

Как пишет news.sportbox.ru, самарская команда может потерять титульного спонсора — банк "Солидарность" — из-за этих разногласий. Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Сергей Аракелов, занимающий аналогичную должность в банке, хочет, чтобы политика "Крыльев" выстраивалась согласно его видению процессов.
Сергей Аракелов, а также генеральный директор Евгений Калакуцкий и заместитель гендиректора по спортивной работе Дмитрий Галямин могут покинуть клуб в самое ближайшее время, пишет sport-express.ru.
По разным оценкам, ранее доля финансирования банка составляла 15-20%.
Напомним, что "Крылья Советов" по итогам сезона вышли в РПЛ.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))