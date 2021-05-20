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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров выпустил в Волгу мальков сазана и стерляди в День Волги

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 мая, в Самаре выпустили в Волгу мальков сазана и стерляди. В экологической акции в День Волги, направленной на восстановление в волжском бассейне численности рыб, принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона вместе с сотрудниками территориального управления Росрыболовства и волонтерами выпустили в Волгу годовалых стерлядей и сазанов.

Отметим, в 2020 году было выпущено почти 2 млн особей молоди рыб, из которых почти 1 млн стерляди, 0,65 млн — сазана и 0,26 млн — толстолобика. В 2021 г. запланирован выпуск почти 2,5 млн особей молоди стерляди, личинок щуки. Первый выпуск в текущем году состоялся на средства регионального бюджета.

"Волга является главным природным достоянием нашей губернии. Такая красота, от которой невозможно оторваться. Без волжских просторов, я, например, свою жизнь не представляю. Я коренной житель Самары, волгарь, и конечно очень люблю нашу реку — уверен, как и абсолютное большинство жителей Самарской области, всех поволжских регионов", — отметил Дмитрий Азаров, поздравляя земляков с Днем Волги.

Напомним, в Самарской области реализуется федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", целью которого является улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке. В 2021 г. на территории Самарской области начнется строительство 8 очистных сооружений, которые позволят предотвратить сброс в Волгу 19 млн т неочищенных стоков.

"У нас есть знаменитое Голубое озеро в Сергиевском районе — уникальный памятник природы. 19 миллионов тонн — это 700 таких озер. 700 таких озер мы спасем", — привел пример губернатор, комментируя масштаб работ, которые сегодня проводятся на территории региона.

Самарская область взяла на себя обязательство нацпроекта по снижению сбросов в Волгу в 3 раза. И с задачей успешно справляется. По итогам реализации федерального проекта в 2020 году два региона — Самарская область и Нижегородская область — являются лидерами, внесшими наибольший вклад в очистку стоков реки Волги.

Дмитрий Азаров поблагодарил и промышленные предприятия, которые работают сегодня над строительством новых очистных сооружений: "Спасибо тем, кто содержит свои очистные сооружения в состоянии полной эксплуатационной готовности, которые не допускают сброс нечистот в Волгу". Примером такой экологической ответственности Губернатор назвал "Куйбышев Азот".

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