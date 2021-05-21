Гендиректор "Крыльев" прокомментировал новость о смене руководства клуба

Гендиректор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий сообщил, что 24 мая запланировано заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться дальнейшее развитие клуба, пишет sport-express.ru.

Напомним, в СМИ появилась информация о смене всего руководства "Крыльев Советов".

"Пока решений никаких не принималось и не принято. Так что сейчас рано о чем-то говорить, - поясняет Калакуцкий. - При этом есть ряд вопросов и моментов по разному видению дальнейшего развития клуба. В этом есть доля правды. Но клуб - это акционерной общество, где решения принимает совет директоров в количестве девяти человек. Его заседание состоится в ближайшее время, скорее всего, в понедельник. Так что сейчас пока преждевременно предвосхищать события - есть масса моментов для обсуждения. Есть ряд документов, который подготавливается, выносится на совет директоров и обсуждается. С кем у меня разное видение? Гендиректор - это исполнительное лицо, а главный акционер клуба, учредитель, бенефициар и заказчик - правительство области, и основное мнение имеет оно. Хотя главным бенефициаром, безусловно, должен быть болельщик клуба. Необходимо обсудить и выработать общий взгляд на стратегию развития клуба, на трансферную, селекционную политику, а в первую очередь говорим о спортивной части".