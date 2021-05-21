В Самаре поставили под вопрос строительство многоэтажного общежития на ул. Свободы

Члены комиссии по застройке и землепользованию при администрации Самары в пятницу, 21 мая, обсудили вопрос возможного будущего строительства многоэтажного студенческого общежития при Самарском государственном университете путей сообщения.

Заявитель, СамГУПС, обратился с просьбой разрешить возвести здание высотой в 55 метров на ул. Свободы в квартале 584. Сейчас там расположены учебные корпуса вуза и имеется ныне функционирующее общежитие.

Члены комиссии отложили рассмотрение вопроса и предложили комитету по строительству при Самарской гордуме выехать на объект.

"Даже на карте видно - застройка там настолько плотная, что возникают сомнения. Вокруг жилой сектор. А 55 метров - это фактически 18-этажка. Где ее там размещать, пока не совсем понятно. Документы СамГУПС на этот счет не представил",- прокомментировал руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов.