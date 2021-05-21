В Самаре поставили под вопрос строительство многоэтажного общежития на ул. Свободы

Члены комиссии по застройке и землепользованию при администрации Самары в пятницу, 21 мая, обсудили вопрос возможного будущего строительства многоэтажного студенческого общежития при Самарском государственном университете путей сообщения.
Заявитель, СамГУПС, обратился с просьбой разрешить возвести здание высотой в 55 метров на ул. Свободы в квартале 584. Сейчас там расположены учебные корпуса вуза и имеется ныне функционирующее общежитие.
Члены комиссии отложили рассмотрение вопроса и предложили комитету по строительству при Самарской гордуме выехать на объект.
"Даже на карте видно - застройка там настолько плотная, что возникают сомнения. Вокруг жилой сектор. А 55 метров - это фактически 18-этажка. Где ее там размещать, пока не совсем понятно. Документы СамГУПС на этот счет не представил",- прокомментировал руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))