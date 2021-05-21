Тренды в строительной технике обсудили в прямом эфире

18 мая участники конференции "Коллеги по цеху" обсудили в прямом эфире современные тренды в строительной технике.

В течение 90 минут были затронуты самые острые вопросы в сфере эксплуатации строительного оборудования. Обсудили рост стоимости оборудования, комплектующих и ГСМ, ситуацию с тарифами на аренду спецтехники. Затронули проблему с кадрами и квалификацией операторов спецтехники. Особое внимание уделили трендам в строительстве и используемой технике в России, Беларуси и Казахстане.

Запись конференции можно увидеть на Youtube канале.