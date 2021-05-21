Тренды в строительной технике обсудили в прямом эфире

18 мая участники конференции "Коллеги по цеху" обсудили в прямом эфире современные тренды в строительной технике.
В течение 90 минут были затронуты самые острые вопросы в сфере эксплуатации строительного оборудования. Обсудили рост стоимости оборудования, комплектующих и ГСМ, ситуацию с тарифами на аренду спецтехники. Затронули проблему с кадрами и квалификацией операторов спецтехники. Особое внимание уделили трендам в строительстве и используемой технике в России, Беларуси и Казахстане.
Запись конференции можно увидеть на Youtube канале.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.