При реставрации самарского драмтеатра найдены нарушения

Самарское УФАС РФ рассмотрело материалы проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района, и установило нарушения со стороны заказчика – ГКУ "Управление капитального строительства". Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Административное нарушение связано с тем, что заказчик изменил условия контракта по основаниям, не предусмотренным Законом о контрактной системе.

"Управление капитального строительства" продлило срок действия контракта с компанией "ВТС-П" на выполнение проектно-изыскательских работ, распространявшийся изначально до 20 января 2021 г. Так, 29 января стороны заключили дополнительное соглашение на срок до 31 декабря 2021 г.

"ГКУ СО "УКС" и ООО "ВТС-П" изменили существенные условия госконтракта, но такая возможность не предусмотрена законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок", — отмечается в сообщении антимонопольного органа.

Кроме того, по мнению ФАС, заключение допсоглашения создало необоснованные преимущества ведения предпринимательской деятельности ООО "ВТС-П".

Изучив материалы дела, ФАС признала заказчика виновным в административном правонарушении и оштрафовала на 20 тыс. рублей.