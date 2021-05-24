Председателем совета директоров "Крыльев Советов" может стать Андрей Кислов

Член совета директоров "Крыльев Советов" Андрей Кислов может возглавить орган управления после ухода Сергея Аракелова, пишет "Матч ТВ".

Напомним, в СМИ появилась информация о смене всего руководства "Крыльев Советов". В понедельник, 24 мая, пройдет заседание совета директоров клуба.

Кислов является председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы, а также членом комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы.

"Крылья" выиграли Олимп-Первенство ФНЛ по итогам сезона-2020/21 и вышли в Тинькофф РПЛ.