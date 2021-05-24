Председателем совета директоров "Крыльев Советов" может стать Андрей Кислов

Член совета директоров "Крыльев Советов" Андрей Кислов может возглавить орган управления после ухода Сергея Аракелова, пишет "Матч ТВ".
Напомним, в СМИ появилась информация о смене всего руководства "Крыльев Советов". В понедельник, 24 мая, пройдет заседание совета директоров клуба.
Кислов является председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы, а также членом комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы.
"Крылья" выиграли Олимп-Первенство ФНЛ по итогам сезона-2020/21 и вышли в Тинькофф РПЛ.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))