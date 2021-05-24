В Самаре картинг из парка Гагарина "переехал" к стадиону "Солидарность Арена"

С 1 мая на южной парковке стадиона "Солидарность Арена" по адресу 7-й проезд (заезд с ул. Дальней) открыл сезон картинг-клуб "Шойхер". Клуб меняет свое расположение в городе не впервые – перед этим он функционировал в парке Гагарина, ранее – на набережной, в парке Щорса, в парке Металлургов и т.д. В пресс-службе регионального министерства спорта отметили, что картодром будет находиться здесь на постоянной основе.

Самарец поинтересовался в Twitter, планируется ли убрать трассу для картинга в августе:

"У стадиона Самара Арена, на парковке, организовали трассу картинга для организации, которая скандально делала трассу в парке Гагарина при вырубке деревьев. До августа футбола нет, а значит пусть катаются? Но в августе будет футбол, и парковка потребуется. Картинг до августа?".

В ответ на это представители минспорта ответили, что картинг находится здесь на постоянной основе.

"Он размещен на территории, которая не используется под парковку", — подчеркнули в ведомстве.

На официальном сайте картинг-клуба его владельцы отмечают, что неоднократно меняли место для площадки.

"Наш картинг-клуб работает в Самаре с 2002 г. В разные годы наши картодромы размещались на набережной: около Ленинградского спуска и бассейна ЦСКА ВВС, в парке Щорса и парке имени 50-летия Октября (парк Металлургов), у ТЦ "Русь-на-Волге" и в Струковском парке, у ТЦ "МЕГА" и до 2019 г. в парке им. Ю.Гагарина. В мае 2021 года открыли картодром на южной парковке стадиона "Самара Арена", — отмечается в сообщении.