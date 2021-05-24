В Самаре картинг из парка Гагарина "переехал" к стадиону "Солидарность Арена"

С 1 мая на южной парковке стадиона "Солидарность Арена" по адресу 7-й проезд (заезд с ул. Дальней) открыл сезон картинг-клуб "Шойхер". Клуб меняет свое расположение в городе не впервые – перед этим он функционировал в парке Гагарина, ранее – на набережной, в парке Щорса, в парке Металлургов и т.д. В пресс-службе регионального министерства спорта отметили, что картодром будет находиться здесь на постоянной основе.
Самарец поинтересовался в Twitter, планируется ли убрать трассу для картинга в августе:
"У стадиона Самара Арена, на парковке, организовали трассу картинга для организации, которая скандально делала трассу в парке Гагарина при вырубке деревьев. До августа футбола нет, а значит пусть катаются? Но в августе будет футбол, и парковка потребуется. Картинг до августа?".
В ответ на это представители минспорта ответили, что картинг находится здесь на постоянной основе.
"Он размещен на территории, которая не используется под парковку", — подчеркнули в ведомстве.
На официальном сайте картинг-клуба его владельцы отмечают, что неоднократно меняли место для площадки.
"Наш картинг-клуб работает в Самаре с 2002 г. В разные годы наши картодромы размещались на набережной: около Ленинградского спуска и бассейна ЦСКА ВВС, в парке Щорса и парке имени 50-летия Октября (парк Металлургов), у ТЦ "Русь-на-Волге" и в Струковском парке, у ТЦ "МЕГА" и до 2019 г. в парке им. Ю.Гагарина. В мае 2021 года открыли картодром на южной парковке стадиона "Самара Арена", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет