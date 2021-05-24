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Общество

Дмитрий Крылов: "Истинный волжанин преклоняется перед Жигулями как индус – перед Гималаями"

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 мая, в эфире Первого канала вышла программа "Непутевые заметки", в которой телепутешественник Дмитрий Крылов рассказал о Самарской области. В объектив съемочной группы попали Самара, Жигули и Тольятти.

Фото: img-fotki.yandex.ru

Знаковые места Самары — ул. Ленинградскую, площадь Славы, набережную, панораму Жигулевских ворот с вертолетной площадки — увидела вся Россия. В подробном обзоре зрителям показали Дом Сивре и музей мотоциклов, расположенный в пос. Петра-Дубрава. Тольятти прошел подборкой кадров, а в Ширяево сняли сразу несколько объектов. Селу была посвящена большая часть эфирного времени.

Дмитрий Крылов начал выпуск с того, что отметил непохожесть волжских городов, несмотря на то что они входят в одну область.

"Нынче у нас Самара, Жигули и Тольятти. Эти волжские города не похожи друг на друга — ни обликом, ни характером. Да и судьбы у них разные: купеческая богачка Самара, Жигули — хоть и провинциальны, но красотами природы не обижены, Тольятти — русский город с итальянским акцентом. Мы везде побывали, и всюду нас сопровождала Волга — вольная и великая река", — отметил телеведущий.

"Самара — красивая, вольготно раскинувшаяся вдоль берега Волги, удивительным образом сочетает в себе и купеческое прошлое со всеми его узнаваемыми на каждой улочке приметами, и образы социализма  с его монументальным и тяжелым стилем, но устремленным небом, и современность — с широкими набережными, пляжами, модными ресторанами и уютными отелями", — отозвался о городе путешественник.

В областном центре Дмитрий Крылов уделил особое внимание "Дому Сивре" — особняку, принадлежавшему в XIX веке Анне Федоровне Сивре. Ведущий привел историческую справку, напомнив, что Анна Сивре открыла в этом доме школу для мальчиков:

"Как писалось в хрониках того времени, "здесь преподают закон божий, языки — русский, французский, немецкий, латинский, арифметику, чистописание и, за особую плату, музыку. После революции судьба особняка в стиле модерн оказалась в духе эпохи. Сначала здесь расположилось общежитие для артистов городского театра, позднее — для работников НКВД".

Нынешний Дом Сивре — бутик-отель на 10 номеров. "Номера крошечные, но каждый не похож на своего соседа, имеет свое лицо. Здесь тихо, уютно и очень по-домашнему", — прокомментировал судьбу исторического памятника Дмитрий Крылов.

Съемочную группу больше всего заинтересовали картины на стенах коридоров отеля: "Мы ходили словно по картинной галерее — здесь представлено несколько десятков прекрасных офортов местного художника, например "Зимний день. Синагога в Самаре" (художник Станислав Щеглов, — прим. ред)". Ведущий отметил, что искусство офорта — очень тонкое, ювелирное, завораживающее, но, к сожалению, "в наш торопящийся век умирающее".

Следующим обзорным пунктом тв-программы стал музей мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова" в пос. Петра Дубрава. Дмитрий Крылов отметил, что все представленные здесь модели, созданные в "Золотой век" мотостроения (с 1930 по 1945 гг.) уникальны, более того, — каждый из них на ходу.

"Этой коллекции нет равных в России. Да что там в России — таких восстановленных до ходовых состояний аппаратов и в мире-то еще надо поискать. Эта коллекция мотоциклов если не единственная, то самая полная в мире", — прокомментировал тележурналист.

Дмитрий Крылов рассказал, что путешествовал по Самарской области вместе с местными гидами, которые были и водителями, и фокусниками, которые устраивают приятные неожиданности. Так, в один из вечеров гиды организовали для съемочной группы пикник с раками. За считанные минуты была разбита палатка, собраны походные кресла, разведен костер. Ведущий оценил сюрприз и назвал его "роялем в кустах".

Завершил "самарский"выпуск сюжет о селе Ширяево — родине автора картины "Бурлаки на Волге" Ильи Репина.

"Мы с вами находимся в том самом месте, где зарождалась картина. В селе Ширяево целых три музея. У каждого свой герой. Самый знаменитый — музей И. Репина. Неподалеку от Царева кургана была стоянка бурлаков. Здесь они собирались в ватаги от 8 до 25 человек. Репин и ходил за одной такой ватагой. Илье Ефимовичу, кстати, на тот момент было всего 25 лет, — уточняет Дмитрий Крылов. — Он был просто поражен каторжным, пусть и добровольным бурлацким трудом. Сняв домик, художник собирал материал для будущей картины. Сделал много набросков и эскизов. А саму картину писал в Санкт-Петербурге, на ее создание ушло три года".

Телеведущий рассказал зрителям о скандале вокруг нашумевшей картины. К примеру, жутко возмутился министр путей сообщения, спросивший Репина, зачем всему миру демонстрировать наши способы транспортировки грузов. Чиновник сказал художнику, что его не поймут ни за границей, ни в России картину не купят.

"Ошибся министр. Ее купили, да кто! Сам великий князь Владимир Александрович, брат будущего императора Александра", — поделился историей тележурналист.

Он отметил, что село Ширяево претендует на звание одного из самых красивых в России.

"С этим вполне можно согласиться, но только после того, как будут спрятаны под землю уродливые газовые коммуникации, что проходят вдоль всех улочек и посадок сельских домов, — заметил Крылов. — Конечно, этим атавизмом постсоветского безденежья страдают почти все деревни и села Поволжья. Но тут уж одно из двух — либо спрячьте уродство из труб, либо забудьте про громкое звание. Иначе не получится".

Ведущий также рассказал зрителям, что Ширяево вошло в историю еще одним именем — в 1887 г. здесь родился поэт Александр Абрамов "Ширяевец". Путешественник рассказал о его биографии, крепкой дружбе с поэтом Сергеем Есениным, посвящении Есенина Абрамову в стихотворении "Мы теперь уходим понемногу…" и желании похоронить его рядом с товарищем на Ваганьковском кладбище (Александр Абрамов скончался от менингита в 37 лет).

"Просьба Есенина была исполнена, его могила находится неподалеку от "Шурки Белого", как он шутливо называл друга", — рассказал Дмитрий Крылов.

Кроме того, в эфир вошел сюжет о Доме купца Вдовина ("Белый дом"), а также - о Штольнях на горе Попова.

"От промышленной добычи известнякового камня нам, потомкам, достались Штольни на горе Попова. Сегодня они превратились в туристический аттракцион. Десятки километров тоннелей и ходов внутри. Запросто можно заблудиться, поэтому важно соблюдать правила — идти только по тем коридорам, куда попадает солнечный свет", — пояснил ведущий.

Резюмируя выпуск о Самарской области, Дмитрий Крылов заметил, что "истинный волгарь преклоняется перед Жигулями как индус — перед Гималаями".

"На протяжении четырех тысяч верст, то есть всей Волги, нет красивее мест, чем Жигулевские горы. Так написано в путеводителе по Волге за 1898 год. Ничего и не изменилось. Самарская Лука — удивительное место. Течет Волга и вдруг, словно передумав, делает чуть ли не "полицейский разворот" перед городом-полуостровом и поворачивает назад. Это своего рода подкова из реки. Она-то и называется Самарская Лука. Нацпарк и Жигулевский национальный заповедник — жемчужина России. Не побывать в этих местах — значит, вообще не увидеть ничего не Волге, — выразил свое восхищение телеведущий, напоследок шутливо попрощавшись со зрителями, — Ваш Лука Самарский — Д. К.".

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