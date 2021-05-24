Самарская область стала первой в Приволжском федеральном округе и пятой среди всех регионов РФ по количеству поданных анкет на конкурс. Об этом стало известно 21 мая на конференции по подведению итогов заявочной кампании конкурса "Лидеры России".

"Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по числу заявок на конкурс "Лидеры России". От региона поступило 3207 заявок, что позволило нам занять пятое место в рейтинге. В ПФО наш регион продолжает удерживать лидирующие позиции - мы первые, как и в прошлом сезоне конкурса!" - прокомментировала руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина.

Всего на конкурс 2021 года зарегистрировано более чем 173 тыс. заявок. "По трекам абсолютный лидер - "Бизнес и промышленность" (57,5 тыс. заявок). На втором месте "Государственное управление" (37 тыс. заявок), на третьем - "Информационные технологии" (16 тыс. заявок), - сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко. - У нас завершилась подача заявок на все треки, кроме "Международного". Решение о его запуске принималось позже, поэтому было решено дать людям больше времени для подачи заявок".

Напомним, в этом году конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных специализаций: "Наука", "Здравоохранение", "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", а также трек "Студенты" (для участников без управленческого опыта) и трек "Международный" (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

Также Сергей Кириенко в ходе пресс-конференции объявил о решении Наблюдательного совета конкурса ввести специальный трек "Развитие" для всех желающих проверить себя. Тесты, задания и инструменты проверки этого трека похожи на те, что применяются для участников конкурса "Лидеры России", соответствуют тем же принципам и уровню сложности, но не идентичны.

Еще одним новшеством сезона 2021 года стал запуск специального проекта "Битва сезонов", в котором смогут принять участие все полуфиналисты и финалисты "Лидеров России" прошлых лет. Идея родилась из многочисленных просьб участников, которые доходили до финалов и полуфиналов и которым не хватает конкурсного драйва и эмоций.

Традиционно мужчины лидируют по количеству анкет: 71% заявок от мужчин, 29% от женщин. Но были и треки, где девушки оказались лидерами, это направления "Культура" (62%) и "Студенты" (51%). Абсолютными лидерами по мужской "составляющей" стали треки "Информационные технологии" - 84%, "Бизнес и промышленность" - 77% и "Государственное управление" - 71%.

Заявки на конкурс "Лидеры России" подали граждане 127 государств, проживающие в 132 странах мира. По числу регистраций самыми активными оказались жители Казахстана - 646 заявок, Белоруссии - 392 анкеты, Киргизии - 345 заявившихся участников. Внушительное количество заявок также поступило из Армении, Латвии, Германии, Туркменистана.