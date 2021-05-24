Самарская область стала первой в Приволжском федеральном округе и пятой среди всех регионов РФ по количеству поданных анкет на конкурс. Об этом стало известно 21 мая на конференции по подведению итогов заявочной кампании конкурса "Лидеры России".
"Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по числу заявок на конкурс "Лидеры России". От региона поступило 3207 заявок, что позволило нам занять пятое место в рейтинге. В ПФО наш регион продолжает удерживать лидирующие позиции - мы первые, как и в прошлом сезоне конкурса!" - прокомментировала руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина.
Всего на конкурс 2021 года зарегистрировано более чем 173 тыс. заявок. "По трекам абсолютный лидер - "Бизнес и промышленность" (57,5 тыс. заявок). На втором месте "Государственное управление" (37 тыс. заявок), на третьем - "Информационные технологии" (16 тыс. заявок), - сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко. - У нас завершилась подача заявок на все треки, кроме "Международного". Решение о его запуске принималось позже, поэтому было решено дать людям больше времени для подачи заявок".
Напомним, в этом году конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных специализаций: "Наука", "Здравоохранение", "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", а также трек "Студенты" (для участников без управленческого опыта) и трек "Международный" (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).
Также Сергей Кириенко в ходе пресс-конференции объявил о решении Наблюдательного совета конкурса ввести специальный трек "Развитие" для всех желающих проверить себя. Тесты, задания и инструменты проверки этого трека похожи на те, что применяются для участников конкурса "Лидеры России", соответствуют тем же принципам и уровню сложности, но не идентичны.
Еще одним новшеством сезона 2021 года стал запуск специального проекта "Битва сезонов", в котором смогут принять участие все полуфиналисты и финалисты "Лидеров России" прошлых лет. Идея родилась из многочисленных просьб участников, которые доходили до финалов и полуфиналов и которым не хватает конкурсного драйва и эмоций.
Традиционно мужчины лидируют по количеству анкет: 71% заявок от мужчин, 29% от женщин. Но были и треки, где девушки оказались лидерами, это направления "Культура" (62%) и "Студенты" (51%). Абсолютными лидерами по мужской "составляющей" стали треки "Информационные технологии" - 84%, "Бизнес и промышленность" - 77% и "Государственное управление" - 71%.
Заявки на конкурс "Лидеры России" подали граждане 127 государств, проживающие в 132 странах мира. По числу регистраций самыми активными оказались жители Казахстана - 646 заявок, Белоруссии - 392 анкеты, Киргизии - 345 заявившихся участников. Внушительное количество заявок также поступило из Армении, Латвии, Германии, Туркменистана.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет