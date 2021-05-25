Глава департамента образования Самары прокомментировала свое уголовное дело

Руководитель департамента образования Самары Елена Чернега заявила, что подпала под уголовное дело из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию детского сада.

Напомним, Елена Чернега обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями - по версии следствия, она для улучшения отчетности незаконно сокращала очередь в детсады, записывая детей в недостроенный детский сад на ул. Ташкентской, 110.

"Когда было решено начать заполнение садика, он был полностью оснащен, и не было никаких разумных сомнений, что с вводом в эксплуатацию будут какие-то проблемы, - пояснила ситуацию Елена Чернега корреспонденту Волга Ньюс. - Прокуратура, курирующая исполнение проекта, была полностью осведомлена о состоянии дел, и ее участие в комиссии по распределению мест в детском садике на Ташкентской гарантировало законность решений, принятых этой комиссией".

Чернега заявляет, что ее стремление решить проблему в интересах детей и их родителей следствие назвало "карьеризмом" и расценило как мотив для злоупотребления.

Как рассказала изданию адвокат обвиняемой Анна Давыдова, дело Елены Чернеги "родилось" из того, что летом прошлого года группа родителей, которые настроились отдать своих детей в детский сад №87 на ул. Ташкентской, обратились в департамент образования и городскую прокуратуру с просьбой разобраться, почему детское учреждение никак не приступит к работе.

Оказалось, что строительство садика, ведущееся по национальному проекту "Демография" и находящееся в завершающей стадии, затянулось на неопределенное время, хотя в письменных заверениях строителей указывалась дата окончания строительства 28 декабря 2019 года. Вакансии в новый садик начали заполнять с 27 декабря.

Защита Елены Чернеги отмечает, что национальный проект "Демография" в части строительства и комплектования детских садов осуществляется двумя структурами - департаментом образования, занимающимся обустройством детского учреждения, и департаментом градостроительства, который работает с подрядчиком строительства. И задержка ввода в эксплуатацию вроде бы не в сфере ответственности депобра.

"По версии предварительного следствия, Чернега Е.Б. в угоду неизвестным защите "карьерным амбициям" дала "незаконное" указание заведующей детским садом о заполнении вакантных мест детского сада, не принятого в эксплуатацию, - говорит адвокат Давыдова. - Заведующая детским садом, по версии обвинения, "не осведомленная о действительном положении состоянии сада", которым она же и заведовала, стала заполнять вакансии и делала это несколько раз без участия департамента образования. Тем не менее, учитывая минимальное вмешательство в процесс распределения вакантных мест департамента образования, в том числе и его руководителя Чернеги, именно последняя приняла на себя всю силу удара правоохранителей".

По словам Анны Давыдовой, в ходе изучения материалов дела выявлено 69 свидетелей, которых обвинение пытается скрыть от судебных инстанций.