Глава департамента образования Самары прокомментировала свое уголовное дело

Руководитель департамента образования Самары Елена Чернега заявила, что подпала под уголовное дело из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию детского сада.
Напомним, Елена Чернега обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями - по версии следствия, она для улучшения отчетности незаконно сокращала очередь в детсады, записывая детей в недостроенный детский сад на ул. Ташкентской, 110.
"Когда было решено начать заполнение садика, он был полностью оснащен, и не было никаких разумных сомнений, что с вводом в эксплуатацию будут какие-то проблемы, - пояснила ситуацию Елена Чернега корреспонденту Волга Ньюс. - Прокуратура, курирующая исполнение проекта, была полностью осведомлена о состоянии дел, и ее участие в комиссии по распределению мест в детском садике на Ташкентской гарантировало законность решений, принятых этой комиссией".
Чернега заявляет, что ее стремление решить проблему в интересах детей и их родителей следствие назвало "карьеризмом" и расценило как мотив для злоупотребления.
Как рассказала изданию адвокат обвиняемой Анна Давыдова, дело Елены Чернеги "родилось" из того, что летом прошлого года группа родителей, которые настроились отдать своих детей в детский сад №87 на ул. Ташкентской, обратились в департамент образования и городскую прокуратуру с просьбой разобраться, почему детское учреждение никак не приступит к работе.
Оказалось, что строительство садика, ведущееся по национальному проекту "Демография" и находящееся в завершающей стадии, затянулось на неопределенное время, хотя в письменных заверениях строителей указывалась дата окончания строительства 28 декабря 2019 года. Вакансии в новый садик начали заполнять с 27 декабря.
Защита Елены Чернеги отмечает, что национальный проект "Демография" в части строительства и комплектования детских садов осуществляется двумя структурами - департаментом образования, занимающимся обустройством детского учреждения, и департаментом градостроительства, который работает с подрядчиком строительства. И задержка ввода в эксплуатацию вроде бы не в сфере ответственности депобра.
"По версии предварительного следствия, Чернега Е.Б. в угоду неизвестным защите "карьерным амбициям" дала "незаконное" указание заведующей детским садом о заполнении вакантных мест детского сада, не принятого в эксплуатацию, - говорит адвокат Давыдова. - Заведующая детским садом, по версии обвинения, "не осведомленная о действительном положении состоянии сада", которым она же и заведовала, стала заполнять вакансии и делала это несколько раз без участия департамента образования. Тем не менее, учитывая минимальное вмешательство в процесс распределения вакантных мест департамента образования, в том числе и его руководителя Чернеги, именно последняя приняла на себя всю силу удара правоохранителей".
По словам Анны Давыдовой, в ходе изучения материалов дела выявлено 69 свидетелей, которых обвинение пытается скрыть от судебных инстанций.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.