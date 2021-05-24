Население Самарской области будут оповещать обо всех ЧС единым сигналом

В Самарской области изменили порядок сигнала оповещения населения по гражданской обороне, сообщает региональное ГУ МЧС.

Теперь будут подавать один сигнал гражданской обороны "Внимание всем!", который сопроводят включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о ситуации и порядке действий.

Ранее для оповещения населения использовали сигналы "Внимание всем!", "Воздушная тревога!", "Химическая тревога!", "Радиационная опасность!", "Угроза катастрофического затопления!", а также сигналы их отменяющие.

Сейчас актуальными стали чрезвычайные ситуации, вызванные новыми различными угрозами. Для каждой из них определять свой сигнал нецелесообразно — их попросту невозможно будет запомнить. В связи с этим вводят единый сигнал оповещения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях — "Внимание всем!"

При его получении гражданам необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации. Для этого нужно включить телевизор или радио — информацию будут транслироваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Также информацию будут передавать короткими текстовыми сообщениями по сети подвижной радиотелефонной связи.

При невозможности ознакомления с информацией гражданам следует обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру вызова экстренных служб "112".