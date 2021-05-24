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В Самаре пройдет научно-практическая конференция, посвященная развитию Самарской губернии

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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C 26 по 28 мая в Самарской области пройдет межрегиональная научно-практическая конференция "Исторический путь развития Самарской губернии: единство в многообразии", приуроченная к 170-летнему юбилею Самарской губернии и Самарской епархии, отмечаемому в 2021 году.

В программный и организационный комитет конференции вошли представители Самарской епархии, правительства Самарской области, Совета ректоров Самарской области, руководители и участники общественных организаций региона.

26 мая трехдневная научно-просветительская конференция откроется пленарным заседанием в Софийском соборе (г. Самара, ул. Соколова, 1а). На заседании прозвучат выступления Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия "Россия - преемница и хранительница православной цивилизации", архимандрита Вениамина (Лабутина), заведующего межвузовской кафедрой теологии и истории религий Самарской епархии "Национальная идея России в контексте диалога цивилизаций", протоиерея Димитрия Лескина, ректора Поволжского православного института, доктора философских наук, члена Общественной палаты РФ "О пассионарном характере русского народа", Егора Холмогорова, обозревателя телеканала "Царьград", политического деятеля, публициста "Основные категории понимания русской цивилизации", протоиерея Максима Кокарева, ректора Самарской духовной семинарии, кандидата теологии "Особенности культурно-исторического развития Самарской губернии".

Завершит выступления концерт детского сводного хора "Благо" и губернского мужского хора "София".
Помимо пленарного заседания, в рамках конференции запланировано более 10 круглых столов и секций, которые пройдут 27 и 28 мая на площадках ведущих вузов Самарской области.

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Последние комментарии

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Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Genry Pirat 16 июня 2015 13:41 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 18:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

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