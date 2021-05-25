Председателем совета директоров "Крыльев Советов" стал Андрей Кислов

Новым председателем совета директоров ФК "Крылья Советов" стал Андрей Кислов.

Андрей Кислов — председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы. Является членом Совета Директоров "Крыльев Советов" с 2011 года.

Напомним, что гендиректором клуба назначен Вадим Андреев.