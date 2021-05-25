Председателем совета директоров "Крыльев Советов" стал Андрей Кислов

Новым председателем совета директоров ФК "Крылья Советов" стал Андрей Кислов.
Андрей Кислов — председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы. Является членом Совета Директоров "Крыльев Советов" с 2011 года.
Напомним, что гендиректором клуба назначен Вадим Андреев.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))