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Музеи и выставки Культура

В особняке Клодта пройдет "Вечер каллиграфии"

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 мая, в особняке Клодта (Самара, ул. Куйбышева, 139) в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры пройдет "Вечер каллиграфии" (12+).

В 19:00, 20:00 и 21:00 пройдут авторские экскурсии самарского каллиграфа, основателя собственной школы Николая Воронина. Он познакомит гостей с выставкой "Родные буквы". Камерная экспозиция посвящена традиционным стилям славянской письменности и современным экспериментам на основе этих стилей. В нее вошли увеличенные копии листов Самарской рукописи XVII века, примеры образцов исторических шрифтов, почерков, а также авторское видение современного развития исторических стилей. Среди работ самарских каллиграфов представлен экспромт Дмитрия Ламонова, московского каллиграфа с мировой известностью.

Николай Воронин расскажет и покажет, чем устав отличается от полуустава, скорописи и вязи и как ими "жонглируют" современные каллиграфы и художники. Также пришедшие узнают, что такое лигатуры, мачты и титло и где их искать в древнерусских текстах.

Можно будет увидеть и "живой" процесс работы каллиграфов: несколько "писцов" будут создавать тексты в старинных и современных стилях. Самые смелые из гостей смогут самостоятельно освоить азы каллиграфии.

Участники выставки - Николай Воронин, Виктория Воронина, Наталья Скрыльник, Михаил Сорокин, Марина Насибуллина, Марина Самсонова, Алевтина Попкова, Анна Паторова, Екатерина Скиба, Даша Бундова, Дмитрий Ламонов.

Участие в мероприятии по записи по телефону (846) 332 43 98. Стоимость билета - 100 руб., льготный - 70 рублей.

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