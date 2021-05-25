Дмитрий Азаров поручил ускорить создание регионального маркетплейса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил ускорить создание кооперационного агрегатора товаров и услуг, в том числе для продвижения продукции малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан. Поручение было дано 25 мая на оперативном заседании правительства региона по итогам доклада руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова об исполнении данной задачи.

Напомним, инициатива по созданию маркетплейса была озвучена 14 апреля на личной встрече Дмитрия Азарова с представителями сообщества самозанятых и отправлена в проработку профильным специалистам.

Были проанализированы предложения ряда самарских IT-компаний, изучен опыт других субъектов РФ и выбран механизм поэтапного внедрения. Планируется, что ресурс позволит эффективно использовать имеющиеся базы данных, развивать новые продукты и технологии, находить заказчиков и потребителей.

Ожидается, что участники агрегатора в лице представителей промышленных предприятий и объединений, самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц будут предоставлять информацию о своих продуктах и услугах, публиковать запросы на оказание услуг, вести поиск потребителей, исполнителей и партнеров в рамках открытого контура маркетплейса, а также с помощью системы личных кабинетов.

Разработчики ожидают, что благодаря новой площадке произойдут стимулирование рынков сбыта внутри региона и появление новых востребованных продуктов, создание внутрирегиональной кооперации, взаимовыгодного сотрудничества.

По предварительным подсчетам, на формирование агрегатора потребуется от 8 до 10 месяцев. До того времени так называемые витрины Интернет-магазинов потенциальных участников площадки разместят на действующем портале для предпринимателей 63 региона - https://mybiz63.ru.

Выслушав доклад, Дмитрий Азаров потребовал в самое ближайшее время провести презентацию маркетплейса для самих потребителей и, прежде всего, инициаторов данной идеи.

"Представьте предлагаемые возможности системы самим самозанятым. Протестируйте площадку вместе. Назначайте оперативно время встречи. Ничто не заменит жизненного опыта, поэтому не нужно делать продукт для самозанятых без самозанятых. Разработайте план совместной работы и возьмите на контроль ожидания буквально каждого самозанятого", - акцентировал внимание глава региона.

Также Дмитрий Азаров поручил министру экономического развития и инвестиций Дмитрию Богданову перейти в режим работы максимально открытой коммуникации с представителями малого и среднего бизнеса, с самозанятыми гражданами, довести до каждой целевой аудитории меры беспрецедентной поддержки, установленные на региональном и федеральном уровнях. В работу по информированию предпринимательского сообщества о возможностях поручено активнее включить глав муниципальных образований и представителей всех министерств.