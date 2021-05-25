Уголовное дело руководства детского центра "Поиск" отправят в суд

В Самаре завершили расследование уголовного дела сотрудников Центра детского технического творчества "Поиск", сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, работников муниципального бюджетного учреждения обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, полученных в результате преступления").

По версии следствия, с апреля 2002 г. по февраль 2004 г. обвиняемые, пользуясь служебным положением, похитили 10 млн руб., принадлежащие городу. Для этого злоумышленники начисляли зарплаты людям, формально замещавшим различные должности в ЦДТТ "Поиск", но фактически не исполнявшим обязанности.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения.