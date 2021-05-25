Уголовное дело руководства детского центра "Поиск" отправят в суд

В Самаре завершили расследование уголовного дела сотрудников Центра детского технического творчества "Поиск", сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, работников муниципального бюджетного учреждения обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, полученных в результате преступления").
По версии следствия, с апреля 2002 г. по февраль 2004 г. обвиняемые, пользуясь служебным положением, похитили 10 млн руб., принадлежащие городу. Для этого злоумышленники начисляли зарплаты людям, формально замещавшим различные должности в ЦДТТ "Поиск", но фактически не исполнявшим обязанности.
В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!