Эстакада на набережной в Самаре будет двухуровневой

Эстакада от ул. Вилоновской до ул. Маяковского в Самаре, которая соединит две очереди набережной, будет двухуровневой. Об этом в Instagram рассказала мэр города Елена Лапушкина.

Напомним, что губернатор Самарской области поручил разработать проект эстакады, которая соединит две очереди.

"Возможным техническим решением соединения первой и второй очередей набережных может стать эстакада, которая сама по себе будет представлять полноценное общественное пространство, по сути — новую очередь набережной. Предполагаем, что пространство будет двухуровневым, с большой прогулочной зоной, объектами досуга и зонами рекреации. В ближайшем будущем совместно с Правительством Самарской области мы приступим к разработке проекта, который будет учитывать: предложения собственников объектов, расположенных на береговой полосе, сохранение объектов культурного наследия, входящих в зону проектирования, и, конечно, мнение жителей города", - сообщила глава города.