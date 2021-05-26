Эстакада на набережной в Самаре будет двухуровневой

Эстакада от ул. Вилоновской до ул. Маяковского в Самаре, которая соединит две очереди набережной, будет двухуровневой. Об этом в Instagram рассказала мэр города Елена Лапушкина.
Напомним, что губернатор Самарской области поручил разработать проект эстакады, которая соединит две очереди.
"Возможным техническим решением соединения первой и второй очередей набережных может стать эстакада, которая сама по себе будет представлять полноценное общественное пространство, по сути — новую очередь набережной. Предполагаем, что пространство будет двухуровневым, с большой прогулочной зоной, объектами досуга и зонами рекреации. В ближайшем будущем совместно с Правительством Самарской области мы приступим к разработке проекта, который будет учитывать: предложения собственников объектов, расположенных на береговой полосе, сохранение объектов культурного наследия, входящих в зону проектирования, и, конечно, мнение жителей города", - сообщила глава города.
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............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
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