В селе Чубовка Самарской области строят тротуар длиной 2,5 километра

В Кинельском районе Самарской области на межмуниципальной автомобильной дороге Чубовка - Сырейка - Обводная г. Самары протяженностью 12 км приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Работы ведутся на средства нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Кроме обновления дорожной одежды, ведется ремонт моста через реку Падовка на км 7+343 автодороги, длинной 45,6 м и, по просьбам местных жителей, строительство нового тротуара, протяженностью 2,5 км.

Теперь путь до работы или магазина для жителей поселения Чубовка станет комфортным и безопасным. "Мы очень долго ждали наш тротуар, чтобы ходить было удобно и безопасно. Я на работу иду пешком в центр села и теперь буду это делать не по проезжей части, а новому тротуару", — поделилась жительница Чубовки Татьяна Быстрова.

Завершить обустройство тротуара планируется уже к концу июля этого года. "Тротуар сейчас готов процентов на 40-50. Он проходит по всему села, общая протяженность 2,5 км. На въездах/выездах из села предусмотрены пешеходные переходы. Для пассажиров сделана комфортная и безопасная автобусная остановка. Идем навстречу жителям, чтобы у каждого дома был подъезд для автомобиля", — рассказал прораб подрядной организации Сергей Лященков.

По мосту через реку Падовка, который соединяет село Сырейка с поселком Бугры, проходит маршрут школьного автобуса. В рамках ремонта моста сейчас производится монолитное укрепление конусов, восстановление защитного слоя бетонных поверхностей моста, дорожной одежды.

Перечень участков, к ремонту которых необходимо приступить в первоочередном порядке, обсуждается как в поселениях, так и в Кинельском районе. "Люди сами решают где, какой участок автодороги ремонтировать или построить в первую очередь. Их мнение является решающим, — говорит первый заместитель главы муниципального района Кинельский Александр Мецкер. — Дорожные работы проводятся там, где это жизненно необходимо. Взять, например, этот участок автомобильной дороги, по которому проходит школьный маршрут, тротуар, мост. Конечно, родителям детишек, которые ежедневно ездят на школьном автобусе, теперь будет спокойнее. Благодаря отремонтированной дороге возрастает экономический потенциал всей территории. Это и повышение трудовой занятости населения, и создание новых организаций, конкурентное преимущество уже действующих. Благодаря национальным проекта растет качество жизни. Жителей очень радуют инфраструктурные изменения".

В развитии транспортной и дорожной инфраструктуры заключается одно из основных направлений стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В Кинельском районе в 2020 году благодаря нацпроекту удалось ликвидировать большое количество аварийных участков. В нормативное состояние привели дороги в поселениях Круглинское, Муханово, Усть-Кинельское.