В селе Чубовка Самарской области строят тротуар длиной 2,5 километра

В Кинельском районе Самарской области на межмуниципальной автомобильной дороге Чубовка - Сырейка - Обводная г. Самары протяженностью 12 км приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Работы ведутся на средства нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Кроме обновления дорожной одежды, ведется ремонт моста через реку Падовка на км 7+343 автодороги, длинной 45,6 м и, по просьбам местных жителей, строительство нового тротуара, протяженностью 2,5 км.
Теперь путь до работы или магазина для жителей поселения Чубовка станет комфортным и безопасным. "Мы очень долго ждали наш тротуар, чтобы ходить было удобно и безопасно. Я на работу иду пешком в центр села и теперь буду это делать не по проезжей части, а новому тротуару", — поделилась жительница Чубовки Татьяна Быстрова.
Завершить обустройство тротуара планируется уже к концу июля этого года. "Тротуар сейчас готов процентов на 40-50. Он проходит по всему села, общая протяженность 2,5 км. На въездах/выездах из села предусмотрены пешеходные переходы. Для пассажиров сделана комфортная и безопасная автобусная остановка. Идем навстречу жителям, чтобы у каждого дома был подъезд для автомобиля", — рассказал прораб подрядной организации Сергей Лященков.
По мосту через реку Падовка, который соединяет село Сырейка с поселком Бугры, проходит маршрут школьного автобуса. В рамках ремонта моста сейчас производится монолитное укрепление конусов, восстановление защитного слоя бетонных поверхностей моста, дорожной одежды.
Перечень участков, к ремонту которых необходимо приступить в первоочередном порядке, обсуждается как в поселениях, так и в Кинельском районе. "Люди сами решают где, какой участок автодороги ремонтировать или построить в первую очередь. Их мнение является решающим, — говорит первый заместитель главы муниципального района Кинельский Александр Мецкер. — Дорожные работы проводятся там, где это жизненно необходимо. Взять, например, этот участок автомобильной дороги, по которому проходит школьный маршрут, тротуар, мост. Конечно, родителям детишек, которые ежедневно ездят на школьном автобусе, теперь будет спокойнее. Благодаря отремонтированной дороге возрастает экономический потенциал всей территории. Это и повышение трудовой занятости населения, и создание новых организаций, конкурентное преимущество уже действующих. Благодаря национальным проекта растет качество жизни. Жителей очень радуют инфраструктурные изменения".
В развитии транспортной и дорожной инфраструктуры заключается одно из основных направлений стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В Кинельском районе в 2020 году благодаря нацпроекту удалось ликвидировать большое количество аварийных участков. В нормативное состояние привели дороги в поселениях Круглинское, Муханово, Усть-Кинельское.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет