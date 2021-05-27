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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области к концу 2021 г. отремонтируют трассу М-5 на подъезде к Ульяновску

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В эксплуатацию оба объекта капитального ремонта на трассе М-5 в Самарской области будут сданы в четвертом квартале 2021 года.

Речь идет о подведомственных ФКУ "Поволжуправтодор" участках, расположенных на подъезде к Ульяновску: км 305 - км 317, км 321 - км 328. Подготовительный этап работ на объектах начался в прошлом году. 

В ходе реализации проекта на отрезке км 305 - км 317 федеральной трассы М-5 "Урал" заменят дорожную одежду, построят семь новых и отремонтируют десять существующих водопропускных труб, укрепят обочины щебнем на площади почти четыре тысячи кв. метров, устроят 870 кв. метров тротуаров и 594 погонных метра шумозащитных экранов.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения объект оснастят четырьмя светофорами типа Т-7, четырьмя тысячами погонных метров барьерного ограждения, установят 82 опоры электроосвещения, оборудуют автопавильонами посадочные площадки.

На втором участке М-5 "Урал" подъезда к Ульяновску (км 321 - км 328) в рамках капитального ремонта заменят дорожную одежду, построят две водопропускных трубы, отремонтируют 1201 погонный метр тротуаров. В рамках обустройства федеральной трассы установят шесть автопавильонов, 2732 погонных метра барьерного ограждения, 137 дорожных знаков, 178 сигнальных столбиков, нанесут разметку термопластиком.

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