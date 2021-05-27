В Самарской области к концу 2021 г. отремонтируют трассу М-5 на подъезде к Ульяновску

В эксплуатацию оба объекта капитального ремонта на трассе М-5 в Самарской области будут сданы в четвертом квартале 2021 года.
Речь идет о подведомственных ФКУ "Поволжуправтодор" участках, расположенных на подъезде к Ульяновску: км 305 - км 317, км 321 - км 328. Подготовительный этап работ на объектах начался в прошлом году.
В ходе реализации проекта на отрезке км 305 - км 317 федеральной трассы М-5 "Урал" заменят дорожную одежду, построят семь новых и отремонтируют десять существующих водопропускных труб, укрепят обочины щебнем на площади почти четыре тысячи кв. метров, устроят 870 кв. метров тротуаров и 594 погонных метра шумозащитных экранов.
Для повышения уровня безопасности дорожного движения объект оснастят четырьмя светофорами типа Т-7, четырьмя тысячами погонных метров барьерного ограждения, установят 82 опоры электроосвещения, оборудуют автопавильонами посадочные площадки.
На втором участке М-5 "Урал" подъезда к Ульяновску (км 321 - км 328) в рамках капитального ремонта заменят дорожную одежду, построят две водопропускных трубы, отремонтируют 1201 погонный метр тротуаров. В рамках обустройства федеральной трассы установят шесть автопавильонов, 2732 погонных метра барьерного ограждения, 137 дорожных знаков, 178 сигнальных столбиков, нанесут разметку термопластиком.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.