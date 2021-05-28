Денис Гаврилов: "Поначалу не было мечты быть профессиональным теннисистом"

Денис Гаврилов - мастер спорта международного класса по настольному теннису, победитель и призер первенств Европы. Неоднократно Денис побеждал на чемпионатах России по теннису. Сегодня он живет в Самаре и продолжает свою спортивную деятельность в самарском клубе ЦСК ВВС. Также в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №12 он не только тренируется, но и понемногу воспитывает новых спортсменов.
- Как вы пришли в теннис?
- У меня папа был мастером спорта по настольному теннису. Он работал тренером. В первом классе я пришел к нему в секцию вместе со старшим братом и начал тренироваться. Пока я был маленьким, не было и мыслей, что хочу заниматься этим профессионально. Однажды просто решил попробовать, чтобы посмотреть, как будет получаться, будет ли нравиться. Поначалу не мечтал быть и профессиональным теннисистом.
Поднабравшись опыта, увидел первые результаты и стал понимать, что это будет делом моей жизни, моей будущей профессией. Потом захотелось достигать большего в этом виде спорта, и я начать выигрывать.
- Где вы учились? Как успевали совмещать спорт и учебу?
- После школы я поступил в училище олимпийского резерва ЦСК ВВС в Самаре. Там получил тренерскую квалификацию, потом меня взяли в Плановый институт. В итоге я выпустился с дипломом экономиста. Учился я не очень много и усердно. Вы, наверное, наслышаны, как учатся многие спортсмены: практически никак.
Я занимался только теннисом в клубе ЦСК ВВС. Это была моя основная деятельность. За период, пока я был в этом клубе, мы стали шестикратными чемпионами.
- Помните свою первую победу?
- Первую не помню, это было так давно!.. Карьера теннисиста затянула стремительно, было так много выездов, что трудно вспомнить, с чего все началось. Зато помню яркие победы - например, на юношеском чемпионате Европы в 1994 году. Мне было тогда 17 лет. На тех соревнованиях я получил золотую медаль, то есть выполнил определенный норматив, и мне дали звание мастера спорта международного класса. Я обрадовался тогда и был очень счастлив.
- Вы играли за зарубежные клубы?
- Четыре года - с 1999 по 2003 гг. - я жил в Германии и выступал в немецких клубах. Два года играл в клубе города Офенбург, следующие два года - в клубе города Айленбург. Я решил остаться в Германии, потому что было интересно попробовать что-то новое: поучаствовать в новых чемпионатах с новыми партнерами, попробовать новый образ жизни. И конечно же, заработок имел тоже большое значение в истории с переездом. Было необычно и увлекательно жить в новой обстановке.
Но морально это тяжело. Германия - чужая страна, я далеко от близких людей... Чуть ли не каждые два месяца я ездил на автобусе из Германии через Москву к себе домой за свой счет. Тогда мне было 19-20 лет.
- Как сложилась ваша жизнь после Германии?
- Где я только не был! География обширная получилась. Вернувшись в Россию, играл за маленький город Сорочинск в клубе "ТНК-BP". В составе этого клуба стал чемпионом России. Выступал за владивостокский "Дальэнергосетьпроект", играл за Нижний Новгород, в Уфе был, за калининградский клуб играл.
Потом уехал на Украину и три года играл за донецкий клуб "Норд". Даже вышло, что я застал украинский переворот в 2014 году. Плей-офф проходил в Киеве в июне. Гражданам России, а именно мужчинам въезд был запрещен без каких-либо сопроводительных документов. И чтобы попасть на чемпионат Украины, мне пришлось запрашивать официальное письмо у клуба. Было опасно, но на соревнования попасть хотелось больше всего.
Потом я снова вернулся в Самару, в родной ЦСК ВВС, и до сих пор играю в нем.
- Когда планируете заняться тренерством?
- Сейчас уже начал понемногу приобщаться к тренерству в СДЮСШОР №12. Там работаю, занимаюсь и понемногу тренирую. Моя роль - играющий тренер, то есть провожу спарринги вместе с ребятами. Но я не просто играю с молодыми спортсменами, которые растут в школе, - во время тренировки я им что-то подсказываю, даю задания, всячески их мотивирую, говорю, что спорт поможет им в жизни, организует, воспитает характер.
Пока полностью не могу погрузиться в тренерскую деятельность, так как хочу еще немного побыть действующим спортсменом.
- Что вас мотивировало стать спортсменом?
- В молодом возрасте меня мотивировали победы, хотелось выигрывать, расти профессионально, получать опыт. Я достиг всего того, что хотел, и сейчас спорт для меня - это способ заработка, на данном этапе меня мотивирует зарплата. С помощью тенниса я зарабатываю, чтобы кормить семью.
- Настольный теннис в Самаре сегодня популярен?
- Самара - один тех городов, где теннис развит очень хорошо. Любительский теннис, профессиональный, ветеранский теннис очень на хорошем уровне сегодня существуют. Еще многое ведь зависит от финансирования. В Самаре правительство делает все возможное: есть деньги на соревнования, на поездки, на инвентарь.
Процветает и женский теннис. В Самаре есть спортсменки Мария Тайлакова и Валерия Щербатых, которые входят в женскую национальную сборную, хотя еще достаточно молоды.
- Вспоминая прошлый опыт, можете сказать, многое ли изменилось в теннисе?
- Изменения произошли немалые. Раньше партия длилась до 21 очка, сегодня в два раза короче - до 11 очков. Это сделано для того, чтобы процесс игры происходил быстрее и интереснее, чтобы развязывалась интрига матча. Я считаю, это принесло свои плоды. Раньше, когда партия была длинной, ты играешь, ничего интересного не происходит, раскачиваешься долго. А сейчас с самого начала играешь в полную силу, борьба начинается с первого очка. Да и соревнования от этого становятся намного зрелищнее.
Инвентарь тоже изменился. Теннис - очень быстрый вид спорта: шарик мелькает, и многие не успевают понимать, что происходит. Чтобы привлечь аудиторию, шарику увеличили диаметр. Он больше, а значит, медленнее летает, меньше крутится и дольше держится на столе. Интереснее смотреть, когда очко разыгрывается из 20 ударов, а не из одного - и все. И спортсменам тоже стало проще.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.