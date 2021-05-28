В Самаре открылся первый аптечный хаб

В пятницу, 28 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец в общественном центре Сбера в Самаре дали старт работе одной из крупнейших онлайн-аптек России.

По словам Дмитрия Азарова, в регионе планируется запуск еще восьми хабов СБЕР ЕАПТЕКА, что станет шагом вперед в обеспечении доступности лекарств для всех жителей.

"Ожидаем запуск еще восьми хабов на территории региона. Запланировано открытие в Тольятти, на правобережье Волги - в Сызрани и на других территориях Самарской области. Совершенно точно, для людей это облегчит и ускорит получение необходимых лекарственных препаратов", - подчеркнул Дмитрий Азаров. Он также выразил уверенность в том, что открытие хаба будет способствовать продвижению на рынке местных фармацевтических компаний.

В ассортименте первого хаба СБЕР ЕАПТЕКИ - более чем 12 тыс. лекарств и товаров для здоровья и красоты. К концу года ассортимент расширится до 100 тыс. наименований, в том числе редких лекарств.

На дом доставляют любые заказы, кроме тех, что отпускаются только по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать непосредственно в аптеке. Губернатор Самарской области поручил региональному минздраву проработать вопрос доставки рецептурных лекарств пациентам с помощью социальных служб.

"Теперь не нужно ехать в другой регион, поскольку даже самые труднодоступные препараты будут привозиться через систему хаба и заказа лекарственных препаратов сюда, на территорию региона. Огромное преимущество состоит в том, что наши лекарства всегда дешевле (за счет огромной сети), что является преимуществом для каждого нашего клиента", - отметила Ольга Голодец.

"Мы видим свою задачу в том, чтобы способствовать развитию здравоохранения и цифровой медицины в стране и благодарны правительству Самарской области за поддержку. Начав с открытия хаба в Самаре, мы будем активно расширять свое присутствие в регионе, чтобы возможность приобретать редкие и дефицитные лекарства и заказывать товары для здоровья с доставкой на дом появилась у всех жителей Самарской области", - отметил основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин.

СБЕР ЕАПТЕКА начала свою работу в регионе с благотворительной акции. Компания передала лекарства и медицинские товары подопечным благотворительного фонда "ЕВИТА". Онлайн-заказ был оформлен Дмитрием Азаровым и Ольгой Голодец совместно с коллегами прямо во время официального открытия аптечного хаба.

Во время рабочего совещания сразу после церемонии открытия руководителю региона представили еще ряд цифровых сервисов в сфере здравоохранения. Новые разработки призваны сделать медицинские услуги более доступными для жителей региона, повысить скорость и комфорт работы для врачей лечебных учреждений, а также реализовывать проекты с применением технологии искусственного интеллекта в медицине.

"Поддерживать хочется тех, у кого получается, кто вкладывает свой ресурс организационный, профессиональный в развитие технологий. Мы действительно очень серьезно сотрудничаем и поддерживаем все начинания, которые происходят в Самарском регионе. Область показывает абсолютную динамику, выделяясь среди других субъектов России", - подчеркнула Ольга Голодец.

Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко напомнил, что чуть более года назад компания начала помогать региону в проекте "Бережливая поликлиника". "Результаты, которых сегодня достигла Самарская область, уникальны. Качество сервиса существенно выросло. Накладывая на оптимизированные бизнес-процессы внутри поликлиник цифровые технологии, можно существенно улучшить качество обслуживания населения", - добавил он.

По итогам 2020 года Самарская область вошла в топ-3 регионов России, жители которых наиболее часто обращались к удаленным телемедицинским консультациям сервиса СберЗдоровье.

Кроме того, с прошлого года в регионе используется система выявления патологии легких с применением искусственного интеллекта (ИИ), что ускоряет постановку диагноза и назначение лечения. В Самарской области бесплатное подключение клиник к разработанной СберМедИИ и Лабораторией искусственного интеллекта Сбера модели ИИ было реализовано в Тольяттинской городской клинической больнице №5 и клиниках Самарского государственного медицинского университета.

А в клиниках СамГМУ применяется технология Voice2Med от группы компаний ЦРТ - продукта на основе ИИ, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. А в феврале 2021 году Сбербанк и медицинский университет договорились о создании центра научных знаний на базе клиник вуза. В рамках развития компетенций будущих медиков в области ИИ СамГМУ совместно с Корпоративным университетом Сбербанка и компанией СберМедИИ планирует разработать и внедрить к началу следующего учебного года обучающую программу для студентов первого и второго курсов.

"Наработки Сбера в здравоохранении, которые мы вместе реализуем в пилотном режиме, уже нуждаются в масштабном внедрении. Совершенно очевидно, что первоочередное внимание будет уделено программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" - тому, что больше всего беспокоит людей. Совместно мы создаем условия, когда каждый человек будет чувствовать заботу о себе каждый день. Современные технологические платформы с использованием искусственного интеллекта позволяют не просто напоминать, когда пациенту прийти на прием, когда померить давление, но чувствовать эту заботу, которая служит определяющим фактором в работе любой власти и функционировании социального государства в целом", - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Правительство Самарской области и лично губернатор уделяют особое внимание модернизации первичного звена здравоохранения - это та задача, на которую сегодня работают все регионы. Напомним, пилотная программа для решения существующих проблем оказания первичной медицинской помощи была успешно реализована именно в Самарской области. Программа со сроком действия до 2025 года предусматривает строительство новых поликлиник, ФАПов, офисов врачей общей практики.

Цифровые технологии служат неотъемлемой частью современной медицины и самых разных сфер жизни. И не случайно Самарская область является одним из приоритетных регионов для развития цифровых направлений со стороны Сбера.

"Дмитрий Игоревич Азаров и его команда много внимания уделяют цифровизации региона в интересах каждого человека. Мы обсуждали не просто цифровизацию, а те конкретные преимущества, что каждый шаг дает каждому жителю. Мы обсуждали продукты, которые могут стать серьезным подспорьем в здравоохранении, в развитии транспортной системы. И регион здесь показывает блестящие успехи. Самарский медицинский университет сегодня является одним из лидеров по разработке и сотрудничеству в производстве продуктов искусственного интеллекта для здравоохранения. Сотрудничество будет развиваться, и я лично благодарна Дмитрию Игоревичу и его команде за такой заинтересованный и глубоко профессиональный, технологичный подход к решению проблем каждого человека в регионе", - обратилась Ольга Голодец к губернатору.