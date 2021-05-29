Из-за строительства Фрунзенского моста изменится схема движения троллейбуса №6

В Самаре скорректируют схему движения общественного транспорта из-за строительных работ второго этапа Фрунзенского моста.

С 1 июня для переноса опор контактной сети и устройства подходов к Фрунзенскому мосту в рамках второго этапа строительства изменится маршрут движения троллейбусов № 6. Они будут следовать до хлебозавода № 5 на ул. Главной.

До ЖК "Волгарь" горожане смогут добираться автобусами № 6а. Их трасса следования дублирует троллейбусный маршрут.

Такая схема движения будет действовать ориентировочно до 20 августа 2021 года.