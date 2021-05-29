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Власть и политика

Регионы ПФО создали общий ветеринарный совет

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководители ветеринарных служб 14 субъектов РФ подписали соглашение о создании ветеринарного совета Приволжского федерального округа.

Руководитель департамента ветеринарии Самарской области Вячеслав Ильичев вошел в совет от региона. На церемонии также присутствовала директор департамента ветеринарии Минсельхоза России Мария Новикова.

"Мы уделяем развитию ветеринарной службы Нижегородской области особое внимание, так как от работы специалистов по этому направлению зависит и здоровье людей, безопасность продуктов питания, экономическое благополучие фермеров. Такая позиция не только у нас в регионе, но и у коллег из соседних субъектов федерации. Уверен, что такой подход к совместной работе будет продуктивным", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что основные болезни животных не локализованы в каком-то конкретном регионе, поэтому и подходы к преодолению возникающих вопросов необходимо вырабатывать коллегиально.
Теперь специалисты должны будут совместно прорабатывать меры по предупреждению и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных; по обеспечению безопасности продуктов животноводства; по защите населения от болезней, общих для человека и животных; по защите животных, соблюдению принципов гуманности; по обеспечению безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

"Ветеринарный совет — это консультативный орган, который будет периодически собираться и прорабатывать решения сложных вопросов. Также он сможет инициировать изменения в законодательстве, направляя свою позицию в Министерство сельского хозяйства РФ. Руководители ветеринарных служб всех субъектов ПФО решают похожие задачи, поэтому и работать им следует совместно", — подчеркнул председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

После подписания соглашения избрали первого председателя ветеринарного совета. Им стала руководитель агентства ветеринарии Ульяновской области Нина Пелевина.

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