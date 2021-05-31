Банк "Открытие": по мнению жителей ПФО, на содержание одного ребенка в России необходимо 15-50 тысяч рублей в месяц

В среднем 37% жителей ПФО считают, что на достойное содержание одного ребенка в России необходимо тратить от 15 тыс. до 30 тысяч рублей ежемесячно. По мнению еще 33%, эта сумма составляет 30-50 тысяч рублей. Главными факторами, удерживающими их от рождения детей, люди называют нехватку денег и жилплощади. Таковы результаты опроса*, который банк "Открытие" провел накануне Международного дня защиты детей 1 июня.

У 44% опрошенных женщин и 42% мужчин - респондентов округа пока есть только один ребенок. У 30% женщин и 25% мужчин - два. У 4% женщин мужчин - три и более. Бездетными назвали себя 22% женщин и 30% мужчин ПФО (в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем бездетных женщин, - 26% против 16%).

11% женщин и 14% мужчин ПФО не хотят иметь детей. Как минимум одного ребенка хотели бы иметь по 30% женщин и мужчин. О желании иметь двоих детей сообщили 45% женщин и 36% мужчин - респондентов Приволжья. Многодетными матерями трех и более детей мечтают стать 14% женщин. Многодетными отцами - 20% мужчин.

Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 38% опрошенных женщин и 21% мужчин округа. Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (27% женщин и 35% мужчин), дефицит жилплощади (14% женщин и 19% мужчин), отсутствие "второй половинки" (11% женщин и 8% мужчин), нехватку свободного времени (7% женщин и 6% мужчин). Только 7% опрошенных жительниц округа сказали, что у них нет материнского инстинкта, при этом отсутствия у себя отцовского инстинкта никто из мужчин не признал.

Только 5% опрошенных женщин и 2% мужчин ПФО считают, что для достойного содержания одного ребенка в России достаточно 15 тысяч рублей в месяц - суммы, незначительно превышающей официальный прожиточный минимум. 37% респондентов назвали достойным бюджетом на ребенка 15-30 тысяч. По мнению еще 33%, эта сумма составляет от 30 тыс. до 50 тысяч рублей. 17% респондентов округа полагают, что на достойное содержание одного ребенка необходимо от 50 тыс. до 100 тысяч рублей в месяц, около 9% - свыше 100 тысяч рублей ежемесячно.

По данным недавнего опроса "Росгосстрах Жизнь" (входит в группу банка "Открытие"), 42% россиян, имеющих детей, откладывают деньги на их будущее, 48% не откладывают. Из тех, кто откладывает, 26,4% хотели бы накопить к совершеннолетию ребенка от 100 тыс. до 500 тысяч рублей, а еще 18,4% - от 500 тысяч до 1 миллиона.

68% опрошенных женщин ПФО и 64% мужчин оказались достаточно терпимы к чайлдфри (тем, кто сознательно не хочет заводить детей). Резко отрицательно к таким людям относятся только 19% женщин и 17% мужчин. При этом открыто назвали себя чайлдфри лишь 3% женщин и 1% мужчин - респондентов Приволжья.

*Опрос проведен банком "Открытие" 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.