В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы

Приволжское УГМС сообщает, что объявлен желтый уровень опасности: 1 июня местами по Самарской области и в Самаре ожидается гроза.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.

Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди и грозы в регионе.