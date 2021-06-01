Губернатор Самарской области сообщил, что вертолетная площадка будет открыта в июле

В понедельник, 31 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров разместил в своем Instagram фотографии обновленной вертолетной площадки и сообщил, что в июле она будет открыта.

"Коллеги прислали фото обновленной Вертолетной площадки. Уверен, многим жителям и гостям нашего региона это место знакомо. Для комфортного отдыха комплексно привели пространство в порядок: обустроили пешеходные дорожки, установили освещение и ограждения, также благоустроили подъездные пути и организовали дополнительные парковки. Сейчас идет установка скамеек, шезлонгов и детской игровой зоны. В июле площадка будет открыта", - написал глава региона.

Напомним, что реконструкция объекта стартовало в 2020 году.