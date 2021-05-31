Faurecia стала партнером премии "Лучший коммерческий автомобиль года в России"

Российское подразделение международной компании Faurecia выступило партнером премии "Лучший коммерческий автомобиль года в России"-2021.

Церемония награждения состоялась 19 мая в Москве на площадке стадиона "Открытие Банк Арена". Мероприятие объединило более 150 профессионалов и ключевых игроков российского рынка коммерческого автотранспорта.

По итогам голосования жюри победителям конкурса были вручены памятные награды в виде золотого руля.

В номинации "Перспектива года" первенство завоевал автомобиль ГАЗель NN. Награду победителю вручил директор по стратегическому развитию компании Faurecia Russia Александр Горин.

Лучшим в номинации "Автобус/электробус/троллейбус года" был признан МАЗ-303. Победителями в номинации "Фургон/малотоннажник/микроавтобус года" стали Peugeot Partner, Citroën Berlingo и Opel Combo Cargo, представляющие собой идентичные друг другу автомобили, выпускающиеся под тремя разными брендами. "Грузовиком года" стал MAN TGX. "Спецприз" за успехи в освоении и развитии российского рынка получила компания "Соллерс Форд".

Церемония вручения премии "Лучший коммерческий автомобиль года в России" проходит ежегодно в течение двух десятков лет. Мероприятие включает в себя праздничную и деловую программу. Для поставщиков и автопроизводителей это возможность развития деловых связей, чему способствует высокий организационный уровень и неформальная атмосфера мероприятия.

Faurecia Russia впервые приняла участие в премии. Как отмечают в компании, поддержка этого мероприятия является важным коммуникативным элементом, в особенности сейчас, в период пандемии.

"Мы решили поддержать премию, поскольку сегодня необходимо возобновить существующие деловые связи и обзавестись новыми, - отметил Александр Горин. - Неформальное общение дает возможность информационного обмена между игроками рынка: в кулуарах мероприятия можно вести обсуждение намного шире, чем по телефону или в переписке. На этой площадке представители отрасли имеют возможность представить свою продукцию, а поставщики и потребители могут провести предварительные переговоры, которые приведут к заключению выгодных контрактов".