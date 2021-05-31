Faurecia стала партнером премии "Лучший коммерческий автомобиль года в России"

Российское подразделение международной компании Faurecia выступило партнером премии "Лучший коммерческий автомобиль года в России"-2021.
Церемония награждения состоялась 19 мая в Москве на площадке стадиона "Открытие Банк Арена". Мероприятие объединило более 150 профессионалов и ключевых игроков российского рынка коммерческого автотранспорта.
По итогам голосования жюри победителям конкурса были вручены памятные награды в виде золотого руля.
В номинации "Перспектива года" первенство завоевал автомобиль ГАЗель NN. Награду победителю вручил директор по стратегическому развитию компании Faurecia Russia Александр Горин.
Лучшим в номинации "Автобус/электробус/троллейбус года" был признан МАЗ-303. Победителями в номинации "Фургон/малотоннажник/микроавтобус года" стали Peugeot Partner, Citroën Berlingo и Opel Combo Cargo, представляющие собой идентичные друг другу автомобили, выпускающиеся под тремя разными брендами. "Грузовиком года" стал MAN TGX. "Спецприз" за успехи в освоении и развитии российского рынка получила компания "Соллерс Форд".
Церемония вручения премии "Лучший коммерческий автомобиль года в России" проходит ежегодно в течение двух десятков лет. Мероприятие включает в себя праздничную и деловую программу. Для поставщиков и автопроизводителей это возможность развития деловых связей, чему способствует высокий организационный уровень и неформальная атмосфера мероприятия.
Faurecia Russia впервые приняла участие в премии. Как отмечают в компании, поддержка этого мероприятия является важным коммуникативным элементом, в особенности сейчас, в период пандемии.
"Мы решили поддержать премию, поскольку сегодня необходимо возобновить существующие деловые связи и обзавестись новыми, - отметил Александр Горин. - Неформальное общение дает возможность информационного обмена между игроками рынка: в кулуарах мероприятия можно вести обсуждение намного шире, чем по телефону или в переписке. На этой площадке представители отрасли имеют возможность представить свою продукцию, а поставщики и потребители могут провести предварительные переговоры, которые приведут к заключению выгодных контрактов".
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.