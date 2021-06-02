В Самарской области нашли и уничтожили учебные авиационные бомбы 1932 года

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Сотрудники Росгвардии в Самарской области уничтожили учебные авиационные бомбы 1932 года выпуска, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области