В Самарской области нашли и уничтожили учебные авиационные бомбы 1932 года

Сотрудники Росгвардии в Самарской области уничтожили учебные авиационные бомбы 1932 года выпуска, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Ранее в лесополосе на территории Хворостянского района обнаружили артиллерийские снаряды.
На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты пришли к выводу, что это учебные авиационные бомбы. Взрывотехники уничтожили их на месте.
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Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.