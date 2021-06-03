В Самаре появятся 13 новых светофоров: адреса

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Самаре предусмотрен комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения, передает пресс-служба горадминистрации.
Власти Самары проведут ряд мероприятий на участках улично-дорожной сети в рамках реализации нацпроекта "БКАД" и муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения" на 2021-2025 годы". С такими рекомендациями к мэрии обратилась служба ГИБДД.
В частности, запланировано строительство светофоров по 13 адресам:
- перекресток ул. Красноармейская - ул. Буянова;
- перекресток ул. Физкультурная - ул. Каховская;
- ул. Мира, 27;
- ул. Осипенко, 38;
- перекресток ул. Революционная - ул. Гаражная;
- перекресток Зубчаниновское шоссе - ул. Камчатская;
- перекресток ул. Мориса Тореза - пер. Футболистов;
- перекресток ул. Ново-Вокзальная - ул. Нагорная;
- перекресток пр. Карла Маркса - ул. Ташкентская;
- перекресток ул. Вилоновская - ул. Буянова;
- перекресток ул. Партизанская - ул. Дзержинского;
- перекресток ул. Партизанская - ул. Мяги;
- ул. Авиационная, 1.
В самарском департаменте городского хозяйства и экологии сообщили, что для обеспечения безопасных условий на проезжей части предусмотрено введение светофорного регулирования на шести перекрестках:
- перекресток ул. Енисейская - ул. Металлистов;
- перекресток ул. Юбилейная - ул. Свободы;
- перекресток ул. Севастопольская - ул. Енисейская;
- перекресток пр. Юных Пионеров - ул. Металлистов;
- перекресток ул. Пугачевская - ул. Нагорная;
- перекресток ул. Солнечной и Ново-Вокзальной.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.