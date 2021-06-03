В Самаре появятся 13 новых светофоров: адреса

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Самаре предусмотрен комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения, передает пресс-служба горадминистрации.

Власти Самары проведут ряд мероприятий на участках улично-дорожной сети в рамках реализации нацпроекта "БКАД" и муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения" на 2021-2025 годы". С такими рекомендациями к мэрии обратилась служба ГИБДД.

В частности, запланировано строительство светофоров по 13 адресам:

перекресток ул. Красноармейская - ул. Буянова;

перекресток ул. Физкультурная - ул. Каховская;

ул. Мира, 27;

ул. Осипенко, 38;

перекресток ул. Революционная - ул. Гаражная;

перекресток Зубчаниновское шоссе - ул. Камчатская;

перекресток ул. Мориса Тореза - пер. Футболистов;

перекресток ул. Ново-Вокзальная - ул. Нагорная;

перекресток пр. Карла Маркса - ул. Ташкентская;

перекресток ул. Вилоновская - ул. Буянова;

перекресток ул. Партизанская - ул. Дзержинского;

перекресток ул. Партизанская - ул. Мяги;

ул. Авиационная, 1.

В самарском департаменте городского хозяйства и экологии сообщили, что для обеспечения безопасных условий на проезжей части предусмотрено введение светофорного регулирования на шести перекрестках: