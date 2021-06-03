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Автопром Машиностроение

В мае 2021 г. АвтоВАЗ увеличил продажи в России в 2,5 раза

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае 2021 года в России продано 38284 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA, что почти в 2,5 раза превышает результаты мая 2020 года (16 663 штуки) и на 33% выше продаж мая 2019 года (28739 единиц). Об этом сообщает пресс-служба АО "АвтоВАЗ".

Всего с января по май было продано 160123 автомобиля, что на 53% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

ТОП-3 моделей по результатам продаж в мае: 12829 легковых моделей семейства LADA Granta, продажи LADA Vesta составили 10050 автомобилей, на третьем месте - LADA Largus с результатом 6357 автомобилей (совокупные результаты продаж легковых универсалов и фургонов).

"В первом квартале 2021 года государственные программы поддержки автомобильного рынка, введенные по инициативе минпромторга, вновь показали свою высокую эффективность и обеспечили начало восстановления рынка. В то же время привлекательный модельный ряд LADA и успешный старт продаж новых Largus и Niva Travel способствовали повышению спроса на наши автомобили. Для удовлетворения растущего спроса Компания до сентября 2021 года планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку "АвтоВАЗ" в Тольятти", - отметил президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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