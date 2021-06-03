Конкурсную массу Газбанка могут пополнить за счет имущества топ-менеджеров

Арбитражный суд Самарской области арестовал счета и имущество контролировавших АО АКБ "Газбанк" лиц. Такие меры приняты по заявлению конкурсного управляющего банка - "Агентства по страхованию вкладов" - об убытках на сумму 770 млн рублей.

Напомним, убытки, по мнению истца, должны возмещать экс-председатель правления АО АКБ "Газбанк" Михаил Липовецкий, его зам Владимир Семин, и.о. предправления Артем Маслов, главный бухгалтер Лилия Власова и советник предправления по развитию бизнеса Виктор Левин. Потери банк понес в связи с кредитованием М.А.Вартанян, ООО "СИГМА", ООО "ПродПромТорг", ООО "Конфитерра" и ООО "ТД КС Компания".

АСВ потребовало обеспечительных мер с целью пополнения конкурсной массы должника и расчетов с кредиторами. Арест наложен на жилой дом с земельным участком Липовецкого на 3-й просеке, гараж Семина на ул. Неверова, квартиру Власовой на ул. Галактионовской, долю в квартире Левина в Южном проезде и квартиру Маслова в Санкт-Петербурге.

Конкурсный управляющий нашел еще ряд объектов недвижимости, принадлежавших топ-менеджерам. Но в суде выяснилось, что имущество уже перешло другим лицам. "Агентством было установлено, что ответчики в период осуществления ими деятельности, повлекшей убытки для банка, а также непосредственно после отзыва у банка лицензии приняли меры по уменьшению объема принадлежащего им имущества, которым владели на протяжении длительного времени", - пояснило АСВ.

Ранее Михаил Липовецкий и Артем Маслов получили сроки за выдачу невозвратных кредитов.