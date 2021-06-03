16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Конкурсную массу Газбанка могут пополнить за счет имущества топ-менеджеров ВТБ снижает ставки по ипотечным программам ПСБ запустил новый сервис для предпринимателей — смартфон как платежный терминал ВТБ в апреле выдал 100 млрд руб. ипотеки Россельхозбанк представляет новый продукт "Бизнес-карта Фермера"

Банки Финансы

Конкурсную массу Газбанка могут пополнить за счет имущества топ-менеджеров

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 311
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области арестовал счета и имущество контролировавших АО АКБ "Газбанк" лиц. Такие меры приняты по заявлению конкурсного управляющего банка - "Агентства по страхованию вкладов" - об убытках на сумму 770 млн рублей.

Фото: flickr.com

Напомним, убытки, по мнению истца, должны возмещать экс-председатель правления АО АКБ "Газбанк" Михаил Липовецкий, его зам Владимир Семин, и.о. предправления Артем Маслов, главный бухгалтер Лилия Власова и советник предправления по развитию бизнеса Виктор Левин. Потери банк понес в связи с кредитованием М.А.Вартанян, ООО "СИГМА", ООО "ПродПромТорг", ООО "Конфитерра" и ООО "ТД КС Компания".

АСВ потребовало обеспечительных мер с целью пополнения конкурсной массы должника и расчетов с кредиторами. Арест наложен на жилой дом с земельным участком Липовецкого на 3-й просеке, гараж Семина на ул. Неверова, квартиру Власовой на ул. Галактионовской, долю в квартире Левина в Южном проезде и квартиру Маслова в Санкт-Петербурге.

Конкурсный управляющий нашел еще ряд объектов недвижимости, принадлежавших топ-менеджерам. Но в суде выяснилось, что имущество уже перешло другим лицам. "Агентством было установлено, что ответчики в период осуществления ими деятельности, повлекшей убытки для банка, а также непосредственно после отзыва у банка лицензии приняли меры по уменьшению объема принадлежащего им имущества, которым владели на протяжении длительного времени", - пояснило АСВ.

Ранее Михаил Липовецкий и Артем Маслов получили сроки за выдачу невозвратных кредитов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4