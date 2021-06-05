К оздоровлению окружающей среды подключились промышленные гиганты региона

Региональные промышленные предприятия проводят мероприятия для снижения негативного воздействия на окружающую среду. На нескольких крупнейших производствах региона проводится модернизация очистных сооружений, что позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Так, один из крупнейших в мире производителей аммиака — ПАО "Тольяттиазот" — за последние шесть лет сократил на 1,3% сброс сточных вод и утилизирует 41% углекислого газа, вырабатывающегося в ходе производства. ПАО "Куйбышевазот" сократил в 2020 г. выбросы в атмосферу на 7%, парниковых газов на 5%, образование стоков на 7,5%. Предприятие продолжает работы по строительству очистных сооружений ливневых стоков.

На ведущем двигателестроительном предприятии России — ПАО "ОДК-Кузнецов" — впервые за более чем 40 лет проведена полная реконструкция центральных очистных сооружений.

"Качество жизни людей напрямую зависит от экологии. Все усилия по созданию комфортных городов и сёл окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой живем, воздух, воду, нашу красавицу Волгу. Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать долги. Именно поэтому Президент Владимир Владимирович Путин утвердил государственную программу восстановления экологии Волжского бассейна", — отметил в ежегодном послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Самарской области благодаря жесткой позиции главы региона в отношении предприятий-потенциальных загрязнителей воздуха уже удалось сократить общий объем выбросов, поступающих в атмосферу от стационарных объектов, на 7 тыс. тонн по сравнению с тем, что было в регионе 5 лет назад. На 16% снизились объемы неочищенных стоков, загрязняющих акваторию Волги.

Стратегия лидерства региона в здоровой природе, от которой во многом зависит здоровье людей. Поэтому область активно участвует в мероприятиях национального проекта "Экология", федеральных проектах "Чистая вода", "Оздоровление Волги" и др. Крупные промышленные предприятия понимают свою ответственность и сами заинтересованы в сохранении экологии.

Один из таких примеров — ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ). Биологические очистные сооружения (БОС) очищают не только стоки предприятия, но и других производств, а также бытовые стоки Комсомольского района Тольятти. За последние три года в реконструкцию очистных сооружений, которые занимают территорию более 40 га, предприятие инвестировало более 1,5 млрд рублей.

"Мы обновляем производственные мощности и очистные сооружения, что позволяет сохранять лидирующие позиции не только по выработке, но и по сокращению воздействия на окружающую среду", — отмечает генеральный директор АО Корпорация "Тольяттиазот" Дмитрий Межеедов.

Благодаря внедрению новых технологий ТОАЗу удалось значительно улучшить качество очистки сточных вод. Теперь по целому ряду показателей, вода, поступающая с очистных сооружений ТОАЗа чище, чем вода, которую предприятие берет из Волги для производства.

Сейчас стоки проходят несколько этапов очистки: механическую (происходит еще на самом производстве), биологическую (живыми организмами, так называемый "активный ил"), кварцевым песком и в финале — очистка ультрафиолетом.

"Ультрафиолетовая очистка заменила популярный в свое время хлор, потому что более экологичная и очищает эффективнее. Все то, что попадает после очистки в Волгу, на всех этапах проверяется с особой тщательностью", — рассказала начальник цеха № 15 "ТОАЗа" Марина Шепилова.

ПАО "Куйбышевазот", полностью за счет частных инвестиций реализует проект, входящий в программу "Чистая Волга" — строительство очистных сооружений ливневых стоков всех объектов Северного промузла и части Центрального района Тольятти. В прошлом году был завершен первый этап проекта. После того как реализуется второй этап строительства в 2021 году, будет производиться биологическая очистка по органическим соединениям, аммоний-иону, нитрит-иону, нитратам и фосфатам, СПАВам, что снизит в итоге сброс загрязняющих веществ в общем на 967,65 тонн/год.

Быстро ввести в строй непростой промышленный объект получилось благодаря активной поддержке органов власти. "Этот проект сразу же получил поддержку от правительства Самарской области и лично Губернатора, это мы чувствовали на протяжении всех этапов строительства. Такая заинтересованность помогала решать многие организационные и производственные вопросы", — подчеркнул заместитель главного инженера по промышленной и экологической безопасности "Куйбышевазота" Андрей Якимов.

В ПАО "ОДК-Кузнецов", самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации ГК Ростех, в 2020 г. введен в эксплуатацию новый корпус гальванического производства, при проектировании которого повышенное внимание уделено вопросам экологической безопасности и охране здоровья работников — свыше 190 инженерных систем обеспечивают высокий уровень очистки воздуха и сточных вод. Очищенные стоки возвращаются в систему и вновь участвуют в технологическом процессе.

Произведена полная реконструкция центральных очистных сооружений предприятия — на новых модернизированных очистных сооружениях предусмотрена флотационная технология, позволяющая повысить эффективность очистки сточных вод до 99,9%.

"При создании новых производств Ростех уделяет повышенное внимание вопросам экологической безопасности. Главной целью наших проектов является очистка стоков предприятия от производственных цехов до поступления в городские сети. В системах вентиляции корпусов предусмотрены фильтры с эффективностью очистки 100%, что полностью исключает загрязнение атмосферного воздуха", — заявил заместитель генерального директора — управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

Для контроля качества сточных вод на предприятиях проводятся лабораторные исследования, задействовано специальное оборудование и подготовлены специалисты.