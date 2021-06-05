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Общество

В Самаре открыли мемориальную доску Татьяне Тезиковой

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 июня, в главном здании самарского музея имени П. В. Алабина состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Татьяне Тезиковой — самарскому краеведу, просветителю, общественному деятелю в области охраны природы.

Фото: Фото предоставлено СОИКМ им. Алабина

Открытие мемориальной доски — совместная инициатива Русского географического общества и музея. В приветственном слове директор музея Андрей Кочетков и почётный председатель Самарского отделения РГО Габибулла Хасаев говорили про Татьяну Владимировну, как про человека, который посвятил свою жизнь охране окружающей среды и сыграл ведущую роль в организации национального парка "Самарская Лука", известного как в России, так и за её пределами. Именно поэтому открытие мемориальной доски состоялось во Всемирный день окружающей среды.

Татьяна Тезикова — автор многочисленных выставок-передвижек по природе края. При ее участии в 1966-70-х годах состоялось около 20 радио- и телепередач в прямом эфире, посвященных вопросам сохранения природных богатств Самарской области. С выходом на пенсию в 1985 она продолжила заниматься природоохранной деятельностью и вопросами становления национального парка "Самарская Лука". В 2019 г. на Молодецком кургане был открыт памятник Татьяне Тезиковой. 

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