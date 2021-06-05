В Самаре открыли мемориальную доску Татьяне Тезиковой

В субботу, 5 июня, в главном здании самарского музея имени П. В. Алабина состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Татьяне Тезиковой — самарскому краеведу, просветителю, общественному деятелю в области охраны природы.
Открытие мемориальной доски — совместная инициатива Русского географического общества и музея. В приветственном слове директор музея Андрей Кочетков и почётный председатель Самарского отделения РГО Габибулла Хасаев говорили про Татьяну Владимировну, как про человека, который посвятил свою жизнь охране окружающей среды и сыграл ведущую роль в организации национального парка "Самарская Лука", известного как в России, так и за её пределами. Именно поэтому открытие мемориальной доски состоялось во Всемирный день окружающей среды.
Татьяна Тезикова — автор многочисленных выставок-передвижек по природе края. При ее участии в 1966-70-х годах состоялось около 20 радио- и телепередач в прямом эфире, посвященных вопросам сохранения природных богатств Самарской области. С выходом на пенсию в 1985 она продолжила заниматься природоохранной деятельностью и вопросами становления национального парка "Самарская Лука". В 2019 г. на Молодецком кургане был открыт памятник Татьяне Тезиковой.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.