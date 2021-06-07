АвтоВАЗ вновь остановит конвейеры

АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на трех производственных линиях, пишет rg.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, автозавод уже останавливал производство на линиях 2 и 3 июня.

"Незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на АвтоВАЗ продолжается. Линия №1 (платформа B0) будет остановлена 7-9 июня. Линия №3 (Niva Legend) и линия №5 (Granta) будут остановлены с 7 по 11 июня", - пояснили в компании.

Линия №1 выпускает LADA Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero. "В текущей ситуации АвтоВАЗ намерен нарастить выпуск автомобилей семейства LADA Vesta и LADA Niva Travel, производство которых не затронуто недопоставками компонентов", - добавили в пресс-службе АвтоВАЗа.

"Проблема с поставкой электронных компонентов на АвтоВАЗ носит временный характер и, по информации от завода, не повлияет на годовые объемы производства. Министерство, со своей стороны, оказывает все необходимое содействие в скорейшем регулировании этого вопроса", - рассказали "Российской газете" в ведомстве.