АвтоВАЗ вновь остановит конвейеры

АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на трех производственных линиях, пишет rg.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Напомним, автозавод уже останавливал производство на линиях 2 и 3 июня.
"Незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на АвтоВАЗ продолжается. Линия №1 (платформа B0) будет остановлена 7-9 июня. Линия №3 (Niva Legend) и линия №5 (Granta) будут остановлены с 7 по 11 июня", - пояснили в компании.
Линия №1 выпускает LADA Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero. "В текущей ситуации АвтоВАЗ намерен нарастить выпуск автомобилей семейства LADA Vesta и LADA Niva Travel, производство которых не затронуто недопоставками компонентов", - добавили в пресс-службе АвтоВАЗа.
"Проблема с поставкой электронных компонентов на АвтоВАЗ носит временный характер и, по информации от завода, не повлияет на годовые объемы производства. Министерство, со своей стороны, оказывает все необходимое содействие в скорейшем регулировании этого вопроса", - рассказали "Российской газете" в ведомстве.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.